Что слушать в июне — 2

1. Kate NV«Room for the Moon»

Если и есть что-то хорошее в самоизоляции эпохи коронавируса, то, например, вот что: благодаря бесконечным онлайнам и прочим включениям из домов разных людей появилась возможность посмотреть на их жизнь поближе, узнать их получше. Один из лучших моментов фильма «Адрес доставки», посвященного московским музыкантам, сидящим дома, — когда Катя Шилоносова приглашает своего бульдога на кровать, где она исполняет для фильма импровизационную пьесу, и инструктирует его не пускать слюни на инструменты. Не то чтобы этот момент открывает нам что-то важное про ее новый альбом — ну разве что демонстрирует домашнюю, игривую сторону исполнительницы, с которой вряд ли доведется столкнуться на альбомах «ГШ» и которая вполне есть здесь. Новый альбом Kate NV — текучий и невероятно красивый арт-поп, спетый на нескольких языках, в равной степени вдохновленный 80-ми и Стивом Райхом, эмбиентом и дрим-попом. Деликатные и грациозные композиции Шилоносовой выстроены из повторяющихся звуковых петель и множества звуков — здесь что-то все время звенит, жужжит и тренькает, позвякивают колокольчики, вступает саксофон. Это очень пластичная музыка: вот она разворачивается эмбиентным покрывалом, неспешным и почти абстрактным, а вот чуть ускоряется темп, подключается бас-гитара, и раскрывается мечтательный авант-поп с японскими мотивами. Из всех проектов Шилоносовой «Room for the Moon», пожалуй, точнее всего ухватывает баланс между ее исследовательскими и песенными устремлениями — по номерам с этого альбома можно прямо наглядно следить, как добавлением или изменением каких-то элементов музыка переходит из зарисовки в песню. На самом деле, альбом соединяет какие-то точки, находящиеся не только внутри сольного творчества самой Шилоносовой: заходят на огонек коллеги — гитарист Евгений Горбунов и саксофонист Владимир Лучанский, и вот уже возникают ритмы и звуки, от которых совсем недалеко до «Интуриста», но которые в то же время однозначно отмечены индивидуальным авторским подходом. То есть да, прелесть предыдущих пластинок Kate NV была среди прочего в том, как Катя каждый раз отправлялась в новую сторону относительно того, что мы от нее уже слышали раньше. «Room for the Moon» работает иначе — не столько исследует новую территорию, сколько наводит мосты между уже открытыми. И делает это невероятно убедительно и красиво — так, что хочется записать его в самые цельные и яркие работы артистки.





