Что слушать в мае

1. «АукцЫон»«Мечты»

У больших явлений с богатой историей — большая инерция, факт, с которым в случае с группой «АукцЫон» мы смогли ознакомиться на альбоме «На солнце», записанном будто по инерции. Главные хорошие новости про новый альбом «Мечты» такие: это работа очень вовлеченной группы, готовой внимательно посмотреть на свой сложившийся за десятилетия саунд, разобрать его на составляющие, повертеть их в руках, подумать, что, куда и зачем идет, и потом собрать обратно немножко по-другому. Акценты в звуке расставлены по-новому — выразительные ударные выдвинуты чуть вперед, гитара убрана чуть назад. Инструменты на «Мечтах» не играют все разом: они вступают и отступают, идут самостоятельными путями, интересно подсвечивая в нужных местах песни, — особенно ярко в этот раз звучат духовые. С песнями так же: они не вылепляются сразу из плотного теста коллективного саунда, а с конструкторской тщательностью выстраиваются снизу вверх, от мелодии до затейливой аранжировки, прошитой многочисленными ярко поблескивающими инструментальными нитями. И это отличные песни — гипнотизирующая заглавная вещь, заполошные «Каникулы», изумительно нежный «Спасательный круг», пронзительная элегия «Тиша», построенная на контрасте ускользающей летучести самой песни и суровой отрывистости баса, словно пригвождающего ее к земле. В общем, да — на «Мечтах» группа «АукцЫон» пятьдесят минут демонстрирует свое величие.

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