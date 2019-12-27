 
27 декабря 2019Современная музыкаДайджест
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Итоги года: наша поп-музыка

12 лучших альбомов 2019-го — от модернизированного вокального джаза до степного трип-хопа. И еще 50 треков, которые мы рекомендуем послушать

текст: Денис Бояринов, Сергей Мезенов
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    1. Рэп года
    Скриптонит
    «2004»

    Записав зашифрованную дилогию «Уроборос» о том, что слава и успех — это тяжелое испытание, Адиль Жалелов объявил, что уходит из рэпа, потому что больше ему сказать в нем нечего. И действительно занялся совсем другими делами — опытами над латиноамериканским вайбом в Gruppa Skryptonite и продюсированием артистов собственного лейбла Musica36. Тем оглушительнее звучит «2004», выпущенный под самый занавес года. По форме это образцовый рэп-альбом как из начала нулевых: с репрезентами, скитами, интерлюдиями и даже завуалированными диссами в адрес коллег по цеху. И, чтобы оценить его по достоинству, надо построчно разбирать саркастические тексты, написанные Скриптонитом на суржике диких окраин, — и тогда этот сборник безупречно звучащих, дурманящих грувом рэп-хитов раскроется как собрание заповедей для праведников.


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