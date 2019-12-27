Итоги года: наша поп-музыка

1. Рэп года

Скриптонит

«2004»

Записав зашифрованную дилогию «Уроборос» о том, что слава и успех — это тяжелое испытание, Адиль Жалелов объявил, что уходит из рэпа, потому что больше ему сказать в нем нечего. И действительно занялся совсем другими делами — опытами над латиноамериканским вайбом в Gruppa Skryptonite и продюсированием артистов собственного лейбла Musica36. Тем оглушительнее звучит «2004», выпущенный под самый занавес года. По форме это образцовый рэп-альбом как из начала нулевых: с репрезентами, скитами, интерлюдиями и даже завуалированными диссами в адрес коллег по цеху. И, чтобы оценить его по достоинству, надо построчно разбирать саркастические тексты, написанные Скриптонитом на суржике диких окраин, — и тогда этот сборник безупречно звучащих, дурманящих грувом рэп-хитов раскроется как собрание заповедей для праведников.





Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU