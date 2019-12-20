Что слушать в декабре — 2

1. «Машнинбэнд»«Железо XXI»

Несколько внезапный привет из прошлого: «Машнинбэнд», пионеры российского хардкора, перезаписали по новой целиком свой альбом «Железо», изначально выпущенный 22 года назад. К звуку новой версии могут быть некоторые не особо существенные вопросы, но точно не в той части, лучше это звучит или нет, — безусловно, лучше. Интереснее другое. Во-первых, с каким внутренним мастерством «Машнинбэнд» уже тогда выстраивал свой кажущийся максимально лобовым и несложным хардкорный саунд — работа с ритмами тут довольно феноменальная. Во-вторых, насколько ладно содержание альбома — за вычетом буквально пары песен (дикий «Маугли» и «Снайпер», который однозначно имел больше смысла в 1997-м, нежели в 2019-м) — ложится на современность за окном. Магистральный сюжет альбома — люди, сталкивающиеся с собственной беспомощностью и находящие в этом столкновении только два выхода: стать жертвой или взять дело насаждения своих порядков в свои руки. Эти донесения с психического дна Андрей Машнин пересказывает нам сухо и зло, но в то же время с некоторым ощутимым мрачным драматизмом — в финале альбом достигает такого накала, что там, по сути, отменяется все бытие. Хорошо, что есть новое напоминание о том, какой они были силищей.

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