Что слушать в мае

1. Gruppa Skryptonite«Solitude»

Каждому из отечественных рэперов, кого так или иначе норовили записывать в Самые Главные в жанре, не особенно хотелось таскать на себе эту мантию. Оксимирон третий год отмалчивается, Славе КПСС привольнее резвиться в узкоспециальном, но не накладывающем абсолютно никаких обязательств загончике ядовитого троллинга коллег. Фараон помрачнел и ударился в фиты с группой «Ленинград». Face полез в бутылку политизированных жестов, а потом передумал. Скриптонит и вовсе развернулся и ушел (по крайней мере, номинально) из жанра — вот теперь мы знаем, ради чего. «Solitude» — первый релиз его нового коллективного проекта Gruppa Skryptonite, в котором он пытается поставить музыку перед своей внушительных размеров личностью (с переменным успехом). Если альбомы Скриптонита демонстрировали нам, как выглядит рэп с точки зрения интроверта, свирепо охраняющего границы своего личного пространства, то «Solitude» — судя по всему, его же взгляд на танцевальную музыку. «Танцы не для задумчивых», — сообщает Скриптонит в номере «Всем плевать» (редком в творческой вселенной исполнителя случае идентификации его с героиней песни, а не отстранения от нее или чтения ей нотаций), параллельно ваяя именно что танцы для задумчивых — такой фанк-оксюморон, музыку ритмичную и напряженную, но вечно увиливающую от прямолинейного танцевального катарсиса, многослойную, но постоянно норовящую уйти в разреженную абстракцию. «Я просто постою здесь минуту, я просто уже докурил и искал здесь мусорку, я просто люблю двигаться под латинскую музыку» — Скриптонит, как и прежде, делает музыку, существующую словно против его собственной воли, рождающуюся в вечном противостоянии со своим создателем, который, будь у него выбор, предпочел бы мрачно сидеть в темном углу вдали от всех. Это напряжение и то, что музыка все-таки его преодолевает, — самое интересное в альбомах Скриптонита, что соло, что с группой.

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