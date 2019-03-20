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Что слушать в марте — 2

Zventa Sventana, «Электросон», L'One, Гречка и еще шесть отечественных альбомов, на которые надо обратить внимание

текст: Сергей Мезенов
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    1. L'One«Пангея»

    «Пангея» в смысле объединенных земных континентов — бывший космический странник Леван Горозия, на прошлой пластинке приземлившийся наконец на Земле, пытается обнять весь мир и объединить все культуры, проехавшись по всем континентам и записав на каждом по песне. Затея прекрасная, и подходит к ней рэпер непривычно для себя размашисто — записывает грузинский хор, японского певца, латиноамериканского гитариста, сэмплирует этнические инструменты, перечисляет кучу стран и городов. Ужасно здорово, что Леван обращается к своим корням: открывающий альбом трек «Сакартвело», к примеру, исполнен нешуточной эйфории и настраивает на невероятно воодушевляющий лад. Но L'One мало возможности говорить о себе и собственном опыте — ему обязательно надо выйти на уровень общечеловеческий, поговорить о вещах универсальных. Проблема только в том, что универсальность по версии Левана Горозии (опять) оказывается ничейной землей общих мест — не успеваешь оглянуться, как пространство альбома заполняют номера вроде «Удачи» и «Свободы»; не помогают даже этнические аранжировки и дуэт с Леонидом Агутиным.

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