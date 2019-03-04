Что слушать в марте

1. Boulevard Depo«Stay Ugly»

Титульный посыл этого мини-альбома, записанного рэпером из Уфы, — кажется, этакая напоминалка самому себе: не расслабляться, мол. После яркого прошлогоднего выступления на альбоме «RAPP2» новый шестипесенный миньон — так, мысли вслух, набор открыток с приветами близким. Главный аттракцион — номер «Loot», по всей видимости, несостоявшийся дуэт с Big Baby Tape, вызвавший к жизни хит того под названием «Gimme the Loot»; драйвовый минималистичный боевик с не очень подходящим общему напору пофигистичным вокалом. Впрочем, строчка «Пацана не спрячешь за широкими штанами» и номер «Должен», спродюсированный питерским электронщиком Sp4k, впечатляют больше «Loot». Но в целом от «Stay Ugly» остается чувство неудовлетворенности — за 16 минут Boulevard Depo не успевает развернуться ни в какую значимую сторону.

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