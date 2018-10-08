 
8 октября 2018Современная музыкаДайджест
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Что слушать в октябре?

8 примечательных наших альбомов месяца: стабильный рок Motorama, народный постджаз «Абстрактора», банановый рэп GONE.Fludd и другие

текст: Сергей Мезенов
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    1. Алина Орлова «Daybreak»

    «В вашем замке стало скучно — арфы, книги да цветы», — сообщает Алина Орлова, видимо, нам с вами, слушателям. Ее новый альбом «Daybreak» закрывает, как говорит сама певица, ее «юношеский цикл» — самое время, потому что красивое платье хрупкой девушки за фортепиано, если судить по песням этой пластинки, Алине давно тесновато. Ее песни всегда казались точеными штуковинами ручной работы, хрупкими артефактами пережитого, собранными из вздохов, веточек и засушенных листьев. Но все же даже в их самом пунктирном излете в них всегда сохранялась всамделишная жизнь — на «Daybreak» же поселяется странная театральная искусственность, словно Алина не разговаривает с нами по душам, а разыгрывает небольшое сольное представление на сцене. Спектакль — тоже отличная штука, и песни тут все красивые и ладные. Но в то же время на «Daybreak» отношения между певицей и ее собственной ролью впервые кажутся немного натянутыми. Если это из-за нас, то спешим с опровержением: дорогая Алина, к черту платья, если в них тесно, в топку образы, если они опостылели. Будь собой, плевать, что говорят.

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