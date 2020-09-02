Открывается Венецианский кинофестиваль

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Сегодня, 2 сентября, начинается 77-й Венецианский международный кинофестиваль. Его впервые за последние десять лет откроет итальянский фильм – «Фамильный узел» (Lacci / The Ties) Даниэле Лукетти.
В основную конкурсную программу отобраны 18 фильмов, среди них историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» о расстреле демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, а также новые работы Хлои Чжао, Киёси Куросавы, Корнеля Мундруцо, Сузанны Никкьярелли, Джанфранко Рози и Малгожаты Шумовской.
Еще 19 полнометражных и 12 короткометражных фильмов участвуют в программе «Горизонты». Вне конкурса будет показано более двадцати картин режиссеров из разных стран, в том числе Лава Диаса, Энн Хуэй, Алекса Гибни, Роджера Мичелла, Педро Альмодовара, Абеля Феррары, Алекса де ла Иглесии и Луки Гуаданьино.
Помимо картины Кончаловского Россию на фестивале будут представлять фильмы «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» — режиссерский дебют Филиппа Юрьева. Они включены в независимую программу Giornate degli autori.
77-й Венецианский международный кинофестиваль продлится до 12 сентября. Главные награды распределит международное жюри во главе с австралийской актрисой Кейт Бланшетт. Уже известны обладатели почетных «Золотых львов» за вклад в кинематограф, ими стали режиссер Энн Хуэй (Гонконг) и актриса Тильда Суинтон (Великобритания).
В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 существенно сокращено количество фильмов официальной программы Венецианского кинофестиваля, показы будут проходить с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Тем не менее, организаторы фестиваля решили не переводить его в онлайн-формат, за исключением VR-программы, которую смогут увидеть зрители в 15 городах по всему миру, включая Москву.
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