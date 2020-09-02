На «Флаконе» покажут VR-программу Венецианского кинофестиваля

«Андреграунд». «Андреграунд»
Московский диско-фанк-ансамбль прибавляет динамики: премьера третьего альбома2 сентября 2020133
Со 2 по 12 сентября на территории московского дизайн-квартала «Флакон» будут представлены 40 проектов в формате виртуальной реальности из VR-программы 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
Об этом сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», которая вместе с интерактивной студией Less Media Group организует показы в Москве. Подробная информация приводится на сайте проекта.
Среди главных хитов «Baba Yaga» студии Baobab Эрика Дарнеля, автора и режиссера серии мультфильмов «Мадагаскар», VR-фильм о бездомных «We Live Here» режиссера Роуз Троше и VR-игра «Gnomes and Goblins», над которой более четырех лет работал режиссер и продюсер Джон Фавро («Железный человек», «Железный человек 2», «Книга Джунглей», «Король Лев», «Мандалорец»).
Также на «Флаконе» можно будет увидеть проекты лучших мировых VR-студий, таких как Atlas V (Франция) и 3DAR (Аргентина). Все работы будут демонстрироваться на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами.
Венецианский международный кинофестиваль стал первым кинофестивалем в мире, включившим иммерсивные проекты в свою официальную конкурсную программу. В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 VR-программа Венецианского кинофестиваля проводится в онлайн-формате, ее показы пройдут в 15&nbs;городах мира, среди которых Париж, Амстердам, Барселона, Монреаль и — впервые — Москва.
В VR-программу 77-го Венецианского кинофестиваля отобраны более 40 иммерсивных работ из 24 стран. 31 проект будет соревноваться в категории In Competition, лучший из них получит «Венецианского льва» — приз фестиваля, который вручается за лучшие VR-работы. Еще 10 работ входят в категорию Best In VR — это лучшие проекты, которые уже были опубликованы.
Технические партнеры проекта: МИРЭА — Российский технологический университет и российское представительство HTC Vive, показы пройдут при поддержке AVRA — Российской ассоциации дополненной и виртуальной реальности
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:34Объявлен короткий список премии «Просветитель.Digital»
13:32Интернет и культуру в эпоху постмодерна обсудят на встрече с Алексеем Ивановым
12:50Гёте-Институт проводит молодежный онлайн-хакатон
11:10Умер Борис Клюев
10:22Открывается Венецианский кинофестиваль
Вчера
17:48Центр братьев Люмьер готовит ретроспективу Наума Грановского
16:07Booking Machine устраивает фестиваль в Music Media Dome
15:30На «Флаконе» покажут VR-программу Венецианского кинофестиваляВсе новости
Московский диско-фанк-ансамбль прибавляет динамики: премьера третьего альбома2 сентября 2020133
О биографии Ирины Одоевцевой по документальным источникам1 сентября 20201939
Купаловский театр как зеркало белорусской революции1 сентября 20201725
Группа, претендующая на звание главных инди-романтиков страны, — о панковском прошлом и новом альбоме1 сентября 20201064
Что нужно знать русским людям, которым хочется поучиться в Швеции, что такое студенческий заем и почему все преподаватели и студенты в стране друг с другом на «ты»31 августа 20203369
Юрий Александров о том, что коронавирус спровоцировал культурную дискриминацию31 августа 20201938
Ранняя песня «Центра» в версии инди-проекта из Чернигова28 августа 20202815
Александра Соломина о том, как и почему она создала онлайн-журнал «9 марта»27 августа 20203736
Перемены, которых не ждали: последняя глава из документального романа «Майк Науменко. Бегство из зоопарка»27 августа 20206452
Захват под маской исследования? Анна Борисова разбирается в аду в Старосадском27 августа 20203940
Петцольд, Кавасэ, «Джессика навсегда» и кинопортреты городов26 августа 20204265
Маша Сумнина о неприязни к «женскому искусству», дуализме мира, аполитичности и диктатуре26 августа 20204339