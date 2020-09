На «Флаконе» покажут VR-программу Венецианского кинофестиваля

© Jacopo Salvi / La Biennale di Venezia

Со 2 по 12 сентября на территории московского дизайн-квартала «Флакон» будут представлены 40 проектов в формате виртуальной реальности из VR-программы 77-го Венецианского международного кинофестиваля.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», которая вместе с интерактивной студией Less Media Group организует показы в Москве. Подробная информация приводится на сайте проекта.

Среди главных хитов «Baba Yaga» студии Baobab Эрика Дарнеля, автора и режиссера серии мультфильмов «Мадагаскар», VR-фильм о бездомных «We Live Here» режиссера Роуз Троше и VR-игра «Gnomes and Goblins», над которой более четырех лет работал режиссер и продюсер Джон Фавро («Железный человек», «Железный человек 2», «Книга Джунглей», «Король Лев», «Мандалорец»).

Также на «Флаконе» можно будет увидеть проекты лучших мировых VR-студий, таких как Atlas V (Франция) и 3DAR (Аргентина). Все работы будут демонстрироваться на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами.

Венецианский международный кинофестиваль стал первым кинофестивалем в мире, включившим иммерсивные проекты в свою официальную конкурсную программу. В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 VR-программа Венецианского кинофестиваля проводится в онлайн-формате, ее показы пройдут в 15&nbs;городах мира, среди которых Париж, Амстердам, Барселона, Монреаль и — впервые — Москва.

В VR-программу 77-го Венецианского кинофестиваля отобраны более 40 иммерсивных работ из 24 стран. 31 проект будет соревноваться в категории In Competition, лучший из них получит «Венецианского льва» — приз фестиваля, который вручается за лучшие VR-работы. Еще 10 работ входят в категорию Best In VR — это лучшие проекты, которые уже были опубликованы.

