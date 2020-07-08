Объявлен регламент Венецианского кинофестиваля

Организаторы 77-го Венецианского международного кинофестиваля не будут переводить его в онлайн-формат, но количество фильмов официальной программы будет сокращено, а показы будут проходить с соблюдением мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении дирекции Венецианского фестиваля, которое было размещено 7 июля на его сайте.

Показы основной конкурсной программы, конкурсной программы «Горизонты», внеконкурсной программы и секции Biennale College Cinema, встречи с авторскими коллективами, пресс-конференции и другие публичные мероприятия пройдут, как обычно, в кинозалах на острове Лидо. При этом, отмечается в сообщении, будут соблюдаться все меры предосторожности, которые будут действовать в период проведения фестиваля.

Конкурсная программа Venice Virtual Reality полностью переводится в онлайн-формат, показы секции «Венецианская классика» пройдут в Болонье с 25 по 31 августа. От секции Sconfini в этом году решено отказаться, чтобы освободить как можно больше мест в кинозалах для повторных показов фильмов основных разделов фестиваля. Также сообщается, что организаторы подготовят несколько дополнительных открытых площадок.

77-й Венецианский международный фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Председателем жюри будет австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Официальную программу объявят 28 июля. По словам художественного руководителя фестиваля Альберто Барберы, в нее войдут 50–55 фильмов.







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