Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Сегодня, 16 января, дирекция Венецианского международного кинофестиваля объявила, что председателем жюри 2020 года будет австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Об этом сообщает сайт Венецианского фестиваля.

«Кейт Бланшетт — не просто икона современного кинематографа, вызывающая восхищение у зрителей и пользующаяся неизменным спросом у крупнейших режиссеров последнего двадцатилетия. Ее верность принципам в искусстве, гуманитарной сфере, защите окружающей среды и отстаивании роли женщин в индустрии кино, где еще сильны мужские предрассудки, стала источником вдохновения для всего общества», — прокомментировал директор фестиваля Альберто Барбера.

За свою карьеру Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах, среди которых «Елизавета» (Elizabeth, 1998), «Властелин колец» (The Lord of the Rings, 2001–2003), «Авиатор» (The Aviator, 2004), «Скандальный дневник» (Notes on a Scandal, 2006), «Меня там нет» (I'm Not There, 2007), «Золотой век» (Elizabeth: The Golden Age, 2007), «Жасмин» (Blue Jasmine, 2013) и «Кэрол» (Carol, 2015).

Кейт Бланшет — лауреат двух премий «Оскар», трех премий BAFTA, трех премий «Золотой глобус» и многих других профессиональных наград. На Венецианском фестивале 2007 года за роль в фильме «Меня там нет» она получила Кубок Вольпи, присуждаемый лучшей актрисе. В 2018 году Кейт Бланшетт была председателем международного жюри Каннского фестиваля.

В этом году Венецианский международный кинофестиваль проводится в 77-й раз. Он пройдет со 2 по 12 сентября.















