Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Новогодняя киноодиссея, или «Исповедальня на Ланжероне»
Юрий Левинг о самой громкой телепремьере января17 января 20201247
Сегодня, 16 января, дирекция Венецианского международного кинофестиваля объявила, что председателем жюри 2020 года будет австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Об этом сообщает сайт Венецианского фестиваля.
«Кейт Бланшетт — не просто икона современного кинематографа, вызывающая восхищение у зрителей и пользующаяся неизменным спросом у крупнейших режиссеров последнего двадцатилетия. Ее верность принципам в искусстве, гуманитарной сфере, защите окружающей среды и отстаивании роли женщин в индустрии кино, где еще сильны мужские предрассудки, стала источником вдохновения для всего общества», — прокомментировал директор фестиваля Альберто Барбера.
За свою карьеру Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах, среди которых «Елизавета» (Elizabeth, 1998), «Властелин колец» (The Lord of the Rings, 2001–2003), «Авиатор» (The Aviator, 2004), «Скандальный дневник» (Notes on a Scandal, 2006), «Меня там нет» (I'm Not There, 2007), «Золотой век» (Elizabeth: The Golden Age, 2007), «Жасмин» (Blue Jasmine, 2013) и «Кэрол» (Carol, 2015).
Кейт Бланшет — лауреат двух премий «Оскар», трех премий BAFTA, трех премий «Золотой глобус» и многих других профессиональных наград. На Венецианском фестивале 2007 года за роль в фильме «Меня там нет» она получила Кубок Вольпи, присуждаемый лучшей актрисе. В 2018 году Кейт Бланшетт была председателем международного жюри Каннского фестиваля.
В этом году Венецианский международный кинофестиваль проводится в 77-й раз. Он пройдет со 2 по 12 сентября.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:05Ретроспектива «Инженеров искусства» пройдет в Петербурге
15:56Штутгартская опера представит «Время секонд-хэнд» Сергея Невского
12:46В Москве выступят артисты лейбла TwentyTwenty
11:46Книгу Мортона Фелдмана представят в Петербурге и Москве
16 января 2020
18:30Выставка в «Мемориале» завершится игрой про перестройку
17:27Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
16:06Фильмы о Холокосте покажут в Третьяковке
15:28Выставка Александра Родченко откроется в Центре братьев Люмьер
13:07Российский фильм отобран в конкурс БерлиналеВсе новости
Юрий Левинг о самой громкой телепремьере января17 января 20201247
Военная сага в лучах инфракрасной памяти17 января 2020832
Самир Савант о финансировании культурных проектов, потребностях новой аудитории и русификации Генделя17 января 20201192
Финал истории и пять экспонатов скандальной выставки16 января 20201159
Брать на себя в сегодняшней России функции врачевателя исторических «травм», по крайней мере, неуместно, считает Мария Липман16 января 20201623
На каких основаниях общество готово сегодня заниматься трагедией русского ХХ века? На разных — и это важно. Социологи Григорий Юдин и Дмитрий Рогозин, Дмитрий Алешковский и теолог Дмитрий Гасак подводят итоги большого исследования16 января 20201536
В Москве вручена премия «НОС-2020»16 января 20201322
Итоги выставки «Дейнека/Самохвалов» в петербургском Манеже15 января 20202172
COLTA.RU, Фонд имени Генриха Бёлля и Гёте-институт в Москве продолжают разговор о гендере15 января 20202545
«Это проект про внутренний космос»: романтический ретровейв на стихи Александра Введенского. Премьера первого клипа14 января 20201840
Памяти Сергея Алимова14 января 20201878
«Фейклор» и другие темы «Возвращения-2020»13 января 20201911