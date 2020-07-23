На Венецианском фестивале покажут два фильма из России

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Фильмы «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева будут представлять Россию в независимой программе Giornate degli autori 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
Об этом сообщает ТАСС.
Главная героиня картины «Конференция» Ивана И. Твердовского — женщина, много лет назад ставшая свидетельницей захвата заложников в театральном центре «На Дубровке» в 2002 году. В ролях: Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ксения Зуева, Ян Цапник.
По словам продюсера фильма Катерины Михайловой, российский прокат предварительно запланирован на 2021 год.
Фильм «Китобой» — режиссерский дебют Филиппа Юрьева. Это история 15-летнего чукотского охотника, жизнь которого меняется с появлением в его родном поселке интернета.
Параллельная секция Венецианского кинофестиваля Giornate degli autori существует с 2004 года, она объединяет независимые оригинальные картины, отличающиеся высоким художественным качеством. Жюри секции в этом году возглавляет израильский режиссер Надав Лапид, чья картина «Синонимы» (Synonymes) победила на Берлинале-2019.
77-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Председателем жюри будет австралийская актриса Кейт Бланшетт, почетные «Золотые львов» за вклад в кинематограф присуждены режиссеру Энн Хуэй (Гонконг) и актрисе Тильде Суинтон (Великобритания).
Организаторы решили не переводить фестиваль в онлайн-формат, но количество фильмов официальной программы будет сокращено, а показы будут проходить с соблюдением мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.
Официальная программа Венецианского кинофестиваля будет объявлена 28 июля.
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