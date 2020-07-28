Фильм Андрея Кончаловского претендует на главный приз Венецианского фестиваля

Сегодня, 28 июля, объявлена официальная программа 77-го Венецианского международного кинофестиваля. В основном конкурсе, победитель которого будет награжден призом «Золотой лев», участвует историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» с Юлией Высоцкой в главной роли.

Как сообщает Deadline, в основную конкурсную программу отобраны 18 фильмов. Помимо картины Андрея Кончаловского, рассказывающей о расстреле демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, среди них новые работы Киёси Куросавы, Корнеля Мундруцо, Джанфранко Рози, Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта.

Еще 19 фильмов примут участие в программе «Горизонты». Вне конкурса будет показано более двадцати картин режиссеров из разных стран, в том числе Лава Диаса, Энн Хуэй, Абеля Феррары и Луки Гуданьино.

Ранее стало известно, что в независимой программе Giornate degli autori будут представлены фильмы «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева.

77-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября, председателем жюри будет австралийская актриса Кейт Бланшетт. Почетные «Золотые львов» за вклад в кинематограф присуждены режиссеру Энн Хуэй (Гонконг) и актрисе Тильде Суинтон (Великобритания).

Организаторы решили не переводить фестиваль в онлайн-формат, но количество фильмов официальной программы будет сокращено, а показы будут проходить с соблюдением мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.







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