Объявлены лауреаты почетных «Золотых львов»

© La Biennale di Venezia

Почетные призы 77-го Венецианского международного кинофестиваля – «Золотые львы» за вклад в кинематограф – присуждены режиссеру Энн Хуэй (Гонконг) и актрисе Тильде Суинтон (Великобритания).

Об этом сегодня, 20 июля, сообщил сайт Венецианского кинофестиваля.

Решение о награждении принял совет директоров Венецианской биеннале по рекомендации художественного руководителя Венецианского кинофестиваля Альберто Барберы.

«Энн Хуэй — одна из самых уважаемых, много и разнообразно снимающих азиатских режиссеров нашего времени, ее карьера охватывает четыре десятилетия и все жанры кино», — прокомментировал Барбера.

Говоря о Тильде Суинтон, он, в частности, подчеркнул ее «способность сниматься как в самом радикальном арт-хаусе, так и в масштабных голливудских постановках».

77-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Председателем жюри будет австралийская актриса Кейт Бланшетт. Организаторы решили не переводить фестиваль в онлайн-формат, но количество фильмов официальной программы будет сокращено, а показы будут проходить с соблюдением мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.

Официальная программа Венецианского кинофестиваля будет объявлена 28 июля.







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