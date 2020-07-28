Объявлены члены жюри Венецианского кинофестиваля

26 июля дирекция 77-го Венецианского международного кинофестиваля объявила составы жюри основного конкурса, секции «Горизонты», премии Луиджи Де Лаурентиса за лучший дебют и программы Virtual Reality.

Списки членов жюри опубликованы на сайте Венецианского кинофестиваля:

Основной конкурс

Кейт Бланшетт — актриса, продюсер (председатель жюри, Австралия);

Вероника Франц — сценарист, режиссер (Австрия);

Джоанна Хогг — режиссер, сценарист (Великобритания);

Никола Ладжойя — писатель (Италия);

Кристиан Петцольд — режиссер (Германия);

Кристи Пую — режиссер (Румыния);

Людивин Санье — актриса (Франция).



Программа «Горизонты»

Клер Дени — режиссер, сценарист, актриса (председатель жюри, Франция);

Оскар Алегрия — режиссер (Испания);

Франческа Коменчини — режиссер, сценарист (Италия);

Катриель Шори — продюсер (Израиль);

Кристин Вачон — продюсер (США)



Премия Луиджи Де Лаурентиса за лучший дебютный фильм

Клаудио Джованнези — режиссер, сценарист, музыкант (председатель жюри, Италия);

Реми Боном — режиссер (Франция);

Дора Бушуша — продюсер (Тунис).



Программа Virtual Reality

Селин Трикарт — режиссер (председатель жюри, США);

Азиф Кападиа — режиссер (Великобритания);

Хидэо Кодзима — гейм-дизайнер (Япония).



77-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.

Почетные «Золотые львов» за вклад в кинематограф присуждены режиссеру Энн Хуэй (Гонконг) и актрисе Тильде Суинтон (Великобритания). В независимой программе Giornate degli autori будут представлены фильмы «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева.

Организаторы решили не переводить фестиваль в онлайн-формат, но количество фильмов официальной программы будет сокращено, а показы будут проходить с соблюдением мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.

Официальная программа Венецианского кинофестиваля будет объявлена 28 июля.







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