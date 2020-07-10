Третьяковка возобновляет экскурсии

© Государственная Третьяковская галерея

В Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) снова проводятся экскурсии. Численность групп — до пяти человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГТГ.

«Нашим приоритетом остается забота о безопасности посетителей и сотрудников музея. Все экскурсии проходят строго с соблюдением социальной дистанции. Интервалы между группами - 30 минут на постоянной экспозиции и 60 минут на выставках. Разработаны специальные маршруты экскурсий, для того, чтобы потоки посетителей не пересекались», — пояснили в пресс-службе.

Также сообщается, что все экскурсоводы обеспечены обязательными средствами индивидуальной защиты, для гостей предусмотрены радиогарнитуры с одноразовыми наушниками.

Экскурсии проводятся по выставкам «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» и «Ненавсегда. 1968-1985». Кроме того, среди экскурсий, предлагаемых посетителям ГТГ, «Первое путешествие по Третьяковской галерее», «Древнерусское искусство», «Шедевры русской живописи XVIII–XIX веков» и «Искусство рубежа XIX-XX веков».

Полный список экскурсий приводится на сайте ГТГ.

Третьяковская галерея закрылась для посетителей 18 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

В начале июня московские власти разрешили с 16 июня возобновить работу музеям и выставочным залам, а генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова рассказала о мерах обеспечения санитарной безопасности, которые будут введены в музее после его открытия.

ГТГ открылась после карантина 3 июля выставкой «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина», она проходит в Новой Третьяковке на Крымском Валу.







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