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Московским киностудиям и студиям звукозаписи разрешат вернуться к работе

News_detailed_picture© Культура.рф

С 9 июня в Москве отменяются цифровые пропуска и режим самоизоляции, с этого же дня смогут возобновить работу в обычном режиме киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 8 июня, на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении также указано, что театры, концертные залы и цирки уже завтра получат возможность проводить репетиции творческих коллективов.

С 16 июня смогут снова открыться и библиотеки (по предварительной записи), музеи и выставочные залы при условии соблюдения ограничений по одновременному количеству посетителей. С 23 июня библиотеки смогут принимать читателей без предварительной записи.

«Снятие ограничений может быть приостановлено в случае ухудшения эпидемиологической ситуации», — подчеркивается в сообщении.

Учреждения культуры Москвы и других городов России в марте 2020 года закрылись или существенно ограничили свою деятельность в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

2 июня на брифинге, посвященном смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта, вице-премьер Дмитрий Чернышенко разъяснил, что кинотеатры и музеи смогут снова открыться для публики с середины июля, а театры и концертные залы — «на последнем этапе снятия ограничений».
























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