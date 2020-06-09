Третьяковка готовится к открытию

Уже 16 июня может открыться для посетителей главное здание Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в Лаврушинском переулке, к концу месяца возобновит работу Новая Третьяковка на Крымском Валу.

Об этом рассказала в эфире телеканала «Россия-1» генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова.

«Очень надеюсь, что всё то, что нам удалось купить для обеспечения санитарной безопасности, позволит нам открыть 16-го числа хотя бы Лаврушинский переулок. Что касается Крымского Вала — надеемся, что сможем открыться тогда уже ближе к 1 июля», — цитирует Трегулову ТАСС.

По словам гендиректора ГТГ, в залах музея проложат разнонаправленные маршруты, чтобы потоки посетителей не пересекались: «Мы должны разметить пол, мы должны обозначить, сколько человек может быть в одном зале. Групповых экскурсий не будет. Мы учитываем также и семейные посещения, поэтому если это семья — не будем требовать, чтобы они соблюдали дистанцию».

Попасть в Третьяковку можно будет только по электронным билетам. С середины мая продаются билеты на выставку «Ненавсегда. 1968–1985», посвященную искусству эпохи застоя. Открытие выставки должно было состояться в апреле, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить.

Третьяковская галерея 18 марта закрылась для посещения в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

8 июня стало известно, что московские власти с 9 июня отменяют в городе цифровые пропуска и режим самоизоляции, с 16 июня разрешено возобновить работу музеям и выставочным залам.

Также 8 июня министр культуры Ольга Любимова подписала приказ о поэтапном выходе федеральных учреждений культуры из режима ограничений. В частности, первыми на работу выйдут сотрудники федеральных музеев, чтобы наладить рабочие процессы и подготовить новые проекты и экспозиции, а прием посетителей возобновится после проведения всех необходимых подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий.











































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