В Новой Третьяковке открывается выставка искусства XXI века

Аслан Гойсум. Памяти А.П. Из серии «Без названия (война)». 2014 © Государственная Третьяковская галерея

Сегодня, 3 июля, первый день работы выставки «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина» в Новой Третьяковке на Крымском Валу. Выставка представит главные явления и идеи в отечественном искусстве последнего десятилетия.

Первоначально планировалось открыть выставку в апреле, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 ее пришлось перенести, напоминает ТАСС.

В экспозицию вошли более ста произведений — живопись, графика, фотография, видеоарт, объекты и инсталляции — Виктора Алимпиева, Татьяны Ахметгалиевой, Арсения Жиляева, арт-группировки «ЗИП», Алисы Йоффе, Сергея Сапожникова, Давида Тер-Оганьяна и других художников.

Как сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи, это работы, переданные музею в дар фондом Владимира Смирнова и Константина Сорокина, а также приобретенные на пожертвование фонда.

Отмечается, что дар Смирнова и Сорокина станет основой коллекции современного искусства последних двух десятилетий, к активному формированию которого приступает Третьяковская галерея.

Выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина» в Новой Третьяковке продлится до 6 сентября.







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