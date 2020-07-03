В Новой Третьяковке открывается выставка искусства XXI века

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Сегодня, 3 июля, первый день работы выставки «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина» в Новой Третьяковке на Крымском Валу. Выставка представит главные явления и идеи в отечественном искусстве последнего десятилетия.
Первоначально планировалось открыть выставку в апреле, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 ее пришлось перенести, напоминает ТАСС.
В экспозицию вошли более ста произведений — живопись, графика, фотография, видеоарт, объекты и инсталляции — Виктора Алимпиева, Татьяны Ахметгалиевой, Арсения Жиляева, арт-группировки «ЗИП», Алисы Йоффе, Сергея Сапожникова, Давида Тер-Оганьяна и других художников.
Как сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи, это работы, переданные музею в дар фондом Владимира Смирнова и Константина Сорокина, а также приобретенные на пожертвование фонда.
Отмечается, что дар Смирнова и Сорокина станет основой коллекции современного искусства последних двух десятилетий, к активному формированию которого приступает Третьяковская галерея.
Выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина» в Новой Третьяковке продлится до 6 сентября.
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