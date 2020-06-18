С марта в Москве было отменено 11 тысяч спектаклей и концертов

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За время действия режима повышенной готовности, введенного в марте из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Москве не состоялись около 11 тысяч спектаклей и концертов, организаторы культурных мероприятий недосчитались почти 6 млн посетителей.
Об этом рассказал 17 июня рассказал в эфире телеканала «Москва 24» руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
По его словам, из-за того, что театральный сезон закончился на 12 недель раньше, каждый театр не сыграл около ста спектаклей.
«Это довольно большая цифра, — цитирует Кибовского ТАСС. — Под ведомством департамента также есть 82 театра и 20 концертных площадок. Порядка 11 тысяч разных мероприятий не состоялись в Москве, и 5–6 млн человек из-за принимаемых ограничений не смогли встретиться с прекрасным».
Режим повышенной готовности в целях предотвращения коронавирусной инфекции был введен в Москве 5 марта. В середине марта московские театра и концертные залы закрылись для посетителей и были вынуждены отменить запланированные представления и концерты. К началу апреля Большой театр, по оценке его гендиректора Владимира Урина, терял около 9 млн рублей в день.
С 9 июня в Москве отменены цифровые пропуска и режим самоизоляции, 16 июня начали принимать посетителей музеи, а также выставочные залы и библиотеки. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, театры и концертные залы смогут снова открыться для публики «на последнем этапе снятия ограничений».
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