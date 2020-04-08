Большой театр теряет около 9 млн рублей в день

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По оценке генерального директора Большого театра Владимира Урина, каждый день с 16 марта, когда театр закрылся для публики из-за пандемии коронавируса COVID-19, его потери составляют около 9 млн рублей.
Об этом Владимир Урин рассказал «Коммерсанту», отметив, что, тем не менее, Большой театр не намерен отказываться от запланированных ранее постановок.
«Мы не собираемся ничего отменять. На постановочные расходы потрачены и государственные, и спонсорские, и внебюджетные деньги, которые зарабатывает сам театр, поэтому эти спектакли мы в любом случае будем выпускать», — заявил гендиректор.
Планы театра, подчеркнул он, сформированы на три сезона вперед. «Но сейчас я не могу даже сказать, когда мы сможем выпустить премьеры этого сезона: фактически сорваны три из них, а если считать Камерную сцену, то пять, — добавил Урин. — В Большом это программа одноактных балетов, балет "Мастер и Маргарита" и опера "Дон Жуан" Моцарта — к репетициям должны были приступить 22 апреля, но я почти на 100% уверен, что не приступим».
27 марта Большой театр впервые в истории начал онлайн-трансляции видеозаписей спектаклей из своего «золотого фонда».
«Надо понимать, что на самом деле это дико сложный вопрос, потому что он в первую очередь связан с правами на спектакли, — пояснил Урин. — Мы на определенное время даем пользоваться этими правами тем компаниям, которые снимали эти постановки. И сейчас были вынуждены обратиться к ним за разрешением в ситуации карантина показать спектакли бесплатно на нашей платформе. И они из солидарности пошли нам навстречу».
В то же время, по мнению гендиректора Большого театра, «трансляции, имеющие свои плюсы, не имеют главного — той эмоции, той магии, которая возникает между артистами и зрителями в живом зале».
«Мне кажется, — сказал Урин, — показывать спектакли надо разумно и осторожно, поддерживая в мире интерес к своим постановкам, но не выдавая на-гора всю продукцию и не подменяя этим возможность зрителю самому прийти в театр и познакомиться со спектаклем вживую».
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