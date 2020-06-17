Московские музеи открываются после карантина

© Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Сразу несколько музеев Москвы открывают свои двери для посетителей – впервые с конца марта, когда они были вынуждены закрыться из-за пандемии коронавируса COVID-19.

16 июня открылись для посетителей выставочные залы и зарабола терраса кафе Музея современного искусства «Гараж», а еще 12 июня в Парке Горького на площади перед музеем появилась инсталляция «Трансформер» Ербосына Мельдибекова. Сроки работы выставок в «Гараже» продлены до конца июля — начала августа. Вторая Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей» и инсталляция Томаса Сарасено «Движущие атмосферы» откроются 11 сентября.

В Московском музее современного искусства (ММОМА) до 13 сентября можно будет снова посетить юбилейную выставку «ММОМА 99/19», продлены выставки «Воспоминания об АРТART» (до 23 августа) и «Татьяна Назаренко. Будущее в прошлом» (до 16 августа).

В Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) возобновят работу 11 выставок международного месяца фотографии «Фотобиеннале-2020». Они открылись в начале марта, но вскоре были вынуждены перейти в онлайн-режим.

16 июня снова открылись третий корпус Музея Москвы и Центр Гиляровского. Первый корпус музея открывается сегодня, 17 июня. Возобновлят работу и Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, где до 12 июля продлен срок проведения юбилейной выставки «Уланова». Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева вновь откроет для посетителей постоянную и временные экспозиции 23 июня.

Посетители Еврейского музея и центра толерантности смогут увидеть фотовыставку «Неизвестный Берлин. Май 1945 года», которая из-за пандемии работала в онлайн-режиме.

С 3 июля будут открыты для посетителей основные площадки Государственной Третьяковской галереи (ГТГ): историческое здание и Инженерный корпус в Лаврушинском переулке, а также Новая Третьяковка на Крымском Валу, где будет представлены выставка «Ненавсегда. 1968–1985», посвященная искусству эпохи застоя. Билеты на эту выставку поступили в продажу в мае. На 7 июля назначено открытие Дома-музея Виктора Васнецова и музея-квартиры Апполинария Васнецова.

Московским музеям было разрешено открыться с 16 июня при условии посещения по электронным билетам и при соблюдении других мер безопасности, напоминает ТАСС. В частности, при посещении музеев необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, музеям рекомендуется установить ограничения по одновременному количеству посетителей.















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