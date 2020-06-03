Кинотеатры в России снова откроются в середине июля

Дмитрий Чернышенко © Правительство России

Сегодня, 2 июня, в пресс-центре правительства прошел брифинг, посвященный смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта. На брифинге, в частности, было объявлено, что кинотеатры смогут возобновить работу с середины июля.

Об этом рассказал заместитель председателя правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

«Культура ... поэтапно будет возвращаться к привычной жизни с четким соблюдением мер безопасности. Дата ... в каждом регионе будет своя, в зависимости от эпидобстановки», — цитирует Чернышенко сайт правительства.

«Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля», — сказал вице-премьер, отметив что необходимо «обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование».

Театры и концертные залы, добавил Чернышенко, возобновят работу «на последнем этапе снятия ограничений».

Вице-премьер также сообщил, что музеи, как и кинотеатры, откроются для посетителей в середине июля. «Подготовительный этап – полтора месяца. Речь идет пока об индивидуальных посещениях», — уточнил он.

На поддержку учреждений культуры правительство уже направило 3,8 млрд рублей. По словам Чернышенко, 35 регионов готовы смягчить ограничения, а семь субъектов РФ уже переходят на вторую стадию снятия ограничительных мер.

В марте театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, концертные залы и другие учреждения культуры России закрылись или существенно ограничили свою деятельность в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Вскоре после введения ограничительных мер генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оценивала еженедельные потери музея в 18,9 млн рублей, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак сообщала о ежедневных потерях в размере около 2 млн рублей.

Через месяц карантина председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявлял, что если российские кинотеатры останутся закрытыми до конца лета, по итогам года их убытки составят около 50 млрд рублей.







































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