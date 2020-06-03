Кинотеатры в России снова откроются в середине июля

Петербургский театр нуждается в помощи
Анастасия Бугаева о планах и надеждах театра «Особняк»3 июня 2020162
Сегодня, 2 июня, в пресс-центре правительства прошел брифинг, посвященный смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта. На брифинге, в частности, было объявлено, что кинотеатры смогут возобновить работу с середины июля.
Об этом рассказал заместитель председателя правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.
«Культура ... поэтапно будет возвращаться к привычной жизни с четким соблюдением мер безопасности. Дата ... в каждом регионе будет своя, в зависимости от эпидобстановки», — цитирует Чернышенко сайт правительства.
«Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля», — сказал вице-премьер, отметив что необходимо «обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование».
Театры и концертные залы, добавил Чернышенко, возобновят работу «на последнем этапе снятия ограничений».
Вице-премьер также сообщил, что музеи, как и кинотеатры, откроются для посетителей в середине июля. «Подготовительный этап – полтора месяца. Речь идет пока об индивидуальных посещениях», — уточнил он.
На поддержку учреждений культуры правительство уже направило 3,8 млрд рублей. По словам Чернышенко, 35 регионов готовы смягчить ограничения, а семь субъектов РФ уже переходят на вторую стадию снятия ограничительных мер.
В марте театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, концертные залы и другие учреждения культуры России закрылись или существенно ограничили свою деятельность в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Вскоре после введения ограничительных мер генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оценивала еженедельные потери музея в 18,9 млн рублей, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак сообщала о ежедневных потерях в размере около 2 млн рублей.
Через месяц карантина председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявлял, что если российские кинотеатры останутся закрытыми до конца лета, по итогам года их убытки составят около 50 млрд рублей.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:47Петербургский «Манеж» готовит выставку агентства Magnum
12:39Северный речной вокзал в Москве отреставрируют к осени
11:51Названа возможная дата открытия ГМИИ
Вчера
18:13Объявлен конкурс на создание униформы для ГЭС-2
17:06Кинотеатры в России снова откроются в середине июля
16:04«Большая книга» объявила финалистов
15:15Открыт сбор подписей за перенос фестиваля «Красная площадь»
14:21Метрополитен-опера отложила открытие нового сезона
12:28Музыкальная индустрия поддержала протест против расизма и полицейского насилияВсе новости
Анастасия Бугаева о планах и надеждах театра «Особняк»3 июня 2020162
Наталия Чермалых об антропологии смешанных чувств2 июня 20201621
Лучшие новые сериалы июня: «Перри Мейсон», «Я могу уничтожить тебя» и другие2 июня 20201371
Ольга Тобрелутс о своей новой картине и о живописи в цифровую эру2 июня 20201251
Виктория Гендлина о «Носороге»2 июня 2020656
Фестиваль на Красной площади состоится — чего бы это ни стоило устроителям и посетителям2 июня 20203744
Екатерина Алябьева объясняет, как коронавирус переустраивает наши представления о гражданском равенстве в зависимости от сугубо биологических деталей1 июня 20202690
Александр Жолковский и Лада Панова — еще раз о стихотворении Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны…»1 июня 20202301
Команда «Смены» о своих проектах во время кризиса1 июня 2020850
Музыканты — участники фестиваля «Редкие виды» в поддержку книжных магазинов рекомендуют, что прочесть во время самоизоляции — про музыку и не только29 мая 20202624
Вышел новый роман Владимира Аристова29 мая 20201946
Пушкинский фестиваль и COLTA.RU представляют показ спектакля Театра имени Ленсовета29 мая 20202215