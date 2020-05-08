Еврейский музей запускает онлайн-проект «Неизвестный Берлин. Май 1945 года»

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Еврейский музей и центр толерантности открывает выставку и онлайн-платформу «Неизвестный Берлин. Май 1945 года».
В экспозиции «Неизвестный Берлин. Май 1945 года» будут представлены более пятидесяти ранее не публиковавшихся снимков Берлина весны-лета 1945 года, сделанных фронтовыми фотографовами Ильей Аронсом и Валерием Гинзбургом.
Их работы будут дополнены воспоминаниями людей, которые в эти месяцы видели город своими глазами, исторической и биографической справкой о героях выставки.
Илья Аронс (1910–1983) в числе преподавателей и студентов ВГИКа ушел добровольцем в Народное ополчение Москвы, участвовал в боях, был награжден орденом Красного знамени, и дошел до Берлина. На его снимках маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, кинооператор Роман Кармен и поэт Константин Симонов, встреча на Эльбе и репортажные фотографии улиц Берлина весной 1945 года.
Оператор Валерий Гинзбург (1925–1998) ушел добровольцем на фронт, был ранен и вернулся в Москву, в 1945 году был направлен от ВГИКа в Берлин разбирать материалы берлинской киностудии. Именно тогда он сделал снимки разрушенного Берлина.
В публичной программе выставки онлайн-концерт «Музыка концлагеря», в программе которого сочинения ведущих европейских композиторов-узников Терезиенштадта, премьера предметного спектакля-притчи «Мальчик, который победил войну», поставленного режиссером Михаилом Плутахиным и художником Ильей Юдовичем, и две онлайн-экскурсии по постоянной экспозиции Еврейского музея.
После того, как в Москве будет сняты ограничения работы учреждений культуры, музей откроет постоянную экспозицию и выставку «Неизвестный Берлин. Май 1945 года» для посетителей.
Материалы к выставке предоставлены наследниками из личных архивов Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга
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