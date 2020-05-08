Еврейский музей запускает онлайн-проект «Неизвестный Берлин. Май 1945 года»

Валерий Гинзбург. Церковь Примирения. Берлин, июнь 1945 года © Еврейский музей и центр толерантности

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Еврейский музей и центр толерантности открывает выставку и онлайн-платформу «Неизвестный Берлин. Май 1945 года».

В экспозиции «Неизвестный Берлин. Май 1945 года» будут представлены более пятидесяти ранее не публиковавшихся снимков Берлина весны-лета 1945 года, сделанных фронтовыми фотографовами Ильей Аронсом и Валерием Гинзбургом.

Их работы будут дополнены воспоминаниями людей, которые в эти месяцы видели город своими глазами, исторической и биографической справкой о героях выставки.

Илья Аронс (1910–1983) в числе преподавателей и студентов ВГИКа ушел добровольцем в Народное ополчение Москвы, участвовал в боях, был награжден орденом Красного знамени, и дошел до Берлина. На его снимках маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, кинооператор Роман Кармен и поэт Константин Симонов, встреча на Эльбе и репортажные фотографии улиц Берлина весной 1945 года.

Оператор Валерий Гинзбург (1925–1998) ушел добровольцем на фронт, был ранен и вернулся в Москву, в 1945 году был направлен от ВГИКа в Берлин разбирать материалы берлинской киностудии. Именно тогда он сделал снимки разрушенного Берлина.

В публичной программе выставки онлайн-концерт «Музыка концлагеря», в программе которого сочинения ведущих европейских композиторов-узников Терезиенштадта, премьера предметного спектакля-притчи «Мальчик, который победил войну», поставленного режиссером Михаилом Плутахиным и художником Ильей Юдовичем, и две онлайн-экскурсии по постоянной экспозиции Еврейского музея.

После того, как в Москве будет сняты ограничения работы учреждений культуры, музей откроет постоянную экспозицию и выставку «Неизвестный Берлин. Май 1945 года» для посетителей.

Материалы к выставке предоставлены наследниками из личных архивов Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга















































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU