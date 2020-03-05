В Москве открывается «Фотобиеннале-2020»

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Речь известного швейцарского писателя и драматурга Лукаса Берфуса по случаю вручения ему Премии имени Георга Бюхнера5 марта 2020467
Сегодня, 5 марта, в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) состоится гала-открытие III Международного месяца фотографии «Фотобиеннале-2020».
Одной из главных выставок «Фотобиеннале-2020» станет ретроспектива Эммануила Евзерихина (1911–1984). Работы классика советской фотографии будут демонстрироваться в МАММ до 4 апреля.
До 29 марта будет работать выставка «Геометрия света» Александра Слюсарева (1944–2010), до 17 апреля — выставка Юрия Рыбчинского «Новый реализм в российской фотографии. 1970-е — 1990-е годы» и выставка Игоря Мухина «Наши 1990-е. Время перемен».
Также в программе гала-открытия проекты «Застывшая форма» Андрея Гордасевича, «Неоновые мечты» Владимира Мишукова и «Паттерн» Антона Андриенко.
С 21 февраля в рамках «Фотобиеннале-2020» проходит выставка «Студия 54» американского фотографа Тода Пападжорджа.
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