Музей «Гараж» выходит из карантина

© Денис Синяков / Музей современного искусства «Гараж»

16 июня в Парке Горького в Москве откроются для посетителей выставочные залы и заработает терраса кафе Музея современного искусства «Гараж».

Об этом сообщает «Артгид» со ссылкой на пресс-службу музея «Гараж».

10 июня для посетителей заработает книжный магазин, а 12 июня, в день рождения музея, на площади Искусств откроется проект казахского художника Ербосына Мельдибекова «Трансформер» — инсталляция, созданная для программы Garage Square Commission, результат авторского исследования истории монументов в сквере Эмира Тимура в Ташкенте.

В день открытия проекта «Трансформер» в онлайн-режиме пройдет artist talk Ербосына Мельдибекова. Он обсудит с куратором проекта Андреем Мизиано о национальной идентичности жителей Центральной Азии, пафосе государственных символов и памятников, а также обсудят основные векторы и ценности, которые вдохновили Ербосына Мельдибекова на создание «Трансформера».

14 марта музей «Гараж» закрылся для посетителей из-за пандемии коронавируса COVID-19 и через несколько дней запустил онлайн-проект «Самоизоляция».

В мае музей объявил об изменении сроков проведения выставок в 2020 году: некоторые их них были продлены, открытие части выставок было перенесено на более позднее время.



































































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