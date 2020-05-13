Началась продажа билетов на выставку «Ненавсегда. 1968-1985» в Третьяковке

Татьяна Яблонская. Вечер. Старая Флоренция. 1973 (фрагмент) © Государственная Третьяковская галерея

12 мая Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) открыла предварительную продажу билетов на выставку «Ненавсегда. 1968-1985», посвященную искусству эпохи застоя. Вернисаж выставки должен был состояться в апреле, она откроется сразу после окончания карантина.

Как сообщает пресс-служба ГТГ, билеты с открытой датой продаются на сайте музея. «Каждый купленный билет сегодня — вклад в поддержку Третьяковской галереи», — подчеркивают в пресс-службе.

В качестве ориентировочной даты открытия выставки генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова назвала 10 июля, передает ТАСС.

Выставка «Ненавсегда. 1968–1985» (кураторы — Кирилл Светляков, Юлия Воротынцева и Анастасия Курляндцева) проводится в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

Экспозиция состоит из восьми разделов, в которых раскрываются ключевые темы эпохи: «Ритуал и власть», «Соц-арт», «Религиозный мистицизм», «Деревня», «Детство», «Сообщества», «История и остановленное время», «Исчезновение».

«В выбранных темах феномены официального искусства соотносятся с феноменами андеграунда и альтернативной культуры по принципу действия кривых зеркал. В каждом разделе собраны варианты эскапизма, способы обмануть время, чтобы выйти за пределы советской реальности и еще дальше — за пределы реальности как таковой», — говорится в описании экспозиции на сайте ГТГ.

На выставке будут представлены более 500 произведений живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документация перформансов и архивные материалы.

14 мая в онлайн-формате начинается образовательная программа к выставке, уже запущен Instagram-проект и курс на образовательной платформе «Лаврус». Также сообщается, что в ближайшее время в интернет-магазине ГТГ появится специальное издание, выпущенное к выставке, и сувенирная продукция.



















































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