Ольга Любимова: Федеральные учреждения культуры смогут возобновить работу 9 июня

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Сегодня, 8 июня, министр культуры Ольга Любимова объявила, что 9 июня в регионах РФ, где отменен режим самоизоляции, смогут снова приступить к работе федеральные учреждения культуры.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.
«До настоящего момента коллективы федеральных учреждений культуры работали удаленно в соответствии с нашим приказом. Очная работа в условиях режима самоизоляции была исключением для отдельных обеспечивающих служб. Теперь театры смогут постепенно выходить и начинать репетиции, а музеи займутся подготовкой проектов, которыми они встретят публику, естественно ориентируясь на те этапы и дорожные карты, которые разработало министерство», — сказала Ольга Любимова.
В пресс-службе добавили, что министр подписала приказ о поэтапном выходе федеральных учреждений культуры из режима ограничений.
«Первыми на работу выйдут сотрудники федеральных музеев, театров и концертных организаций для того, чтобы наладить рабочие процессы, подготовить новые проекты и экспозиции, а также приступить к репетициям. Прием посетителей возобновится после проведения всех необходимых подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий и будет зависеть от решений региональных властей», — пояснили в Минкульте.
Также сообщается, что министерство проведет мониторинг ситуации в субъектах РФ по вопросу сохранения или прекращения режима ограничений и проинформирует учреждения о сроках возобновления работы.
Российские учреждения культуры закрылись или существенно ограничили свою деятельность в марте 2020 года в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
2 июня на брифинге, посвященном смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта, вице-премьер Дмитрий Чернышенко разъяснил, что кинотеатры и музеи смогут снова открыться для публики с середины июля, а театры и концертные залы — «на последнем этапе снятия ограничений».
Ранее сегодня стало известно, что московские власти с 9 июня отменяют в городе цифровые пропуска и режим самоизоляции. С этого же дня смогут возобновить работу в обычном режиме киностудии, студии звукозаписи и научные институты, с 16 июня —библиотеки, музеи и выставочные залы. Кроме того, уже завтра театры, концертные залы и цирки уже завтра получат возможность проводить репетиции творческих коллективов.
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