В шести городах России отменены концерты Хаски

Менеджмент рэпера Хаски объявил об отмене его концертов в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратова и Иваново.

«Столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением понятно кого и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть. Забукировать другие даты в этом году мы не можем — они все заняты», — говорится в сообщении на странице Хаски в соцсети «Вконтакте».

Концерт в Вологде был назначен на 2 декабря, в Ярославле — на 30 ноября, в Нижнем Новгороде — на 27 ноября, в Волгограде — на 23 ноября, в Саратове — на 24 ноября, в Иваново — на 28 ноября.

В то же время в Москве (12 декабря), Петербурге (14 декабря)и Архангельске (21 декабря) состоятся, как и было запланировано.

Ранее под давлением властей было отменено еще несколько концертов Хаски, сам 21 ноября он был задержан полицией во время выступления на улице в Краснодаре. Рэпера арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство, но позже отпустили из-под ареста.

26 ноября в клубе «ГлавClub Green Concert» в Москве прошел концерт солидарности с Хаски, в котором приняли участие Баста, Oxxxymiron и Noize MC. Часть выручки Хаски намерен направить на поддержку правозащитных организаций и группам IC3PEAK и «Френдзона», выступления которых недавно также были сорваны.





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