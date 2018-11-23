Дело Хаски

Вчера рэпер Хаски получил в Краснодаре 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Все началось с того, что владельцы краснодарского клуба Arena Hall, где должен был состояться концерт рэпера, отменили его в тот же день после предостережения краевой прокуратуры. В документе говорилось, что видеоклипы и тексты песен Хаски «Пуля-дура», «Иуда», «Пироман» и «Поэма о Родине» содержат призывы «к совершению суицидальных, насильственных действий, экстремистских проявлений, пропаганду наркотиков». То, что в трансгрессивном рэпе выпускника журфака МГУ Хаски содержатся именно призывы, а не метафоры, краевой прокуратуре еще надо доказать — на момент выдачи предостережения лингвистическая экспертиза еще не была проведена (ее результаты не обнародованы до сих пор). Но, разумеется, вникать в детали никто не стал, а самого Хаски и его директора даже не стали вводить в курс происходящего. Об отмене концерта заранее объявлено не было. Публику, заплатившую за билеты, попросту не пустили в клуб, в котором еще для верности выключили свет. Похожим образом был сорван предыдущий концерт Хаски в Ростове-на-Дону. Через какое-то время рэпер вышел из обесточенного помещения на улицу, чтобы пообщаться с поклонниками. На выходе его ждали не только разочарованные фанаты, но и сотрудники полиции, казаки и дружинники. По словам Хаски, он воспользовался предложением одного из фанов и начал с крыши его машины, как со сцены, зачитывать свой трек «Ай». По словам свидетеля со стороны защиты, координатора местного штаба Алексея Навального Размика Симоняна, через минуту после этого два человека в полицейской форме и несколько человек в штатском, не представившись и ничего не объяснив, стянули рэпера с машины — он не оказывал сопротивления. В полицейском рапорте было засвидетельствовано, что Хаски «вынудил» сотрудников полиции применить физическую силу, создав своими действиями помехи для движения граждан, и отказывался пройти в патрульную машину. Им также померещилась в песне «Ай» нецензурная лексика (которой там нет). Полицейские составили на рэпера протокол о противодействии сотрудникам полиции, понятыми выступили присутствовавшие у клуба «представители казачества». Из беспристрастного сопоставления фактов следует, что реальная причина «дела Хаски» — это превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов, краснодарской прокуратурой и полицией. Однако их никто за это не осудит. Сидеть 12 суток в Краснодарском крае будет рэпер, которого дома в Москве ждет беременная жена.

Случай Хаски — самый вопиющий в стихийно возникшей борьбе представителей власти с музыкальными героями поколения Z. С начала 2018 года разнообразные инстанции — от администрации города Белгорода до Следственного комитета РФ — занимаются анализом текстов популярных «ВКонтакте» песен, ищут пропаганду суицида, экстремизма и наркотиков, а в качестве упреждающих ударов отменяют «по звонку» концерты их исполнителей. Видимо, у них нет более важных дел. В пострадавших побывали «Пошлая Молли», «Френдзона», Монеточка, Элджей, Ганвест, Jah Khalib и Matrang — у этих музыкантов отменяли и срывали концерты, теперь к ним добавился Хаски с административным сроком. Это все очень разные артисты, некоторые из них даже не используют нецензурную лексику. Например, самое крамольное, что можно найти в текстах Монеточки, — строчка «залезь мне в сердце, а не в ширинку джинс» из песни «Нимфоманка». Перечисленных музыкантов объединяют лишь откровенность интонации, с которой они берутся за вечные для подростков сюжеты, популярность у тех, кому еще не исполнилось 18, и, соответственно, попадание в зону повышенного внимания новых ревнителей молодежной морали.

Первым о том, что подрастающее поколение надо оградить от разрушительного влияния новой поп-музыки, в этом году публично заговорил продюсер-ветеран, председатель общественного совета Роскомнадзора, автор шаловливой оды президенту «Вова Вова» Игорь Матвиенко, обеспокоенный тем, что у молодежи популярны совсем другие песни — «в которых воспеваются секс, наркотики и красивая жизнь». Кажется, его слова достигли чьих-то ушей. Сейчас к кампании присоединились мастера политпиара на горячей теме: Виталий Милонов требует у главы МВД Владимира Колокольцева «проверить деятельность» главного хитмейкера «ВКонтакте» Элджея, а его экс-коллега по Заксобранию Ленинградской области единоросс Владимир Петров хочет, чтобы генпрокурор Юрий Чайка вообще запретил проведение рэп-концертов в России до лучших времен. Если эти люди выступают против чего-то, то любой честный человек должен голосовать за, как бы ему ни были неприятны заносчивые песни Элджея. Тем более что результатом их инициатив могут стать реальные сроки заключения для музыкантов, как в случае с Хаски. Призывов в песнях, скорее всего, не найдут (их там нет), а вот статью в Административном кодексе или даже Уголовном — подыщут.

Показательно, что Милонов и его клоны действуют не цивилизованным способом, а тем, которым в нашей стране обычно «решают проблемы», — бегут с кляузой в силовую инстанцию и норовят запустить маховик репрессивного аппарата. Вместо того чтобы поручить организаторам концертов и хозяевам площадок строго следить за возрастом публики в зале и не допускать на выступления исполнителей со «взрослым» материалом подростков без родителей и т.д. — сразу вызывают полицию, которая должна разобраться с артистами, пытаются отменить концерт и запретить целую индустрию. А еще лучше — под предлогом заботы о морали и нравственности подрастающего поколения установить государственную цензуру: поставить Большой железный файрвол, как в Китае, и вернуть худсоветы, как в СССР.

Понятно, почему они это делают, — это эффективный отвлекающий маневр, который переводит фокус публичного внимания с реальной проблемы на мнимую. На самом деле, в истории с Хаски надо обсуждать не то, о чем поют рэперы из «ВКонтакте», а то, насколько любой гражданин РФ, даже публичная фигура, бесправен перед представителями правоохранительных органов.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ