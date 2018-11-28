Сорван концерт IC3PEAK в Новосибирске

© Лофт Парк Подземка / «ВКонтакте»

Концерт московской группы IC3PEAK, который должен был состояться 1 декабря в клубе «Лофт Парк Подземка» в Новосибирске, отменен под давлением властей.

Объявление об отмене концерта размещено в сообществе клуба «Лофт Парк Подземка» в соцсети «Вконтакте».

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на представителя группы, организаторы концерта на протяжении недели пытались договориться о его проведении с силовиками, но «в итоге площадка сдалась». Группа не намерена отказываться от проведения концерта в Новосибирске и сейчас ищет другую площадку.

Ранее были сорваны выступления IC3PEAK в Казани и Перми. Кроме того, в последнее время владельцы нескольких концертных площадок под давлением властей были вынуждены отменить концерты Хаски, Элджея и других исполнителей.

По информации руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, в центральном аппарате ФСБ России составлен «черный список» музыкантов, который рассылается по регионам с указанием не допустить их выступления.





















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