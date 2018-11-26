Баста, Oxxxymiron и Noize MC проведут концерт солидарности с Хаски© Oxxxymiron / Instagram
Сегодня, 26 ноября, в московском клубе «ГлавClub Green Concert» состоится концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку арестованного рэпера Хаски. Участники концерта – Баста, Oxxxymiron и Noize MC – намерены передать ему всю выручку от продажи билетов.
21 ноября Хаски (Дмитрий Кузнецов) был задержан в Краснодаре во время выступления на улице. Перед этим в городе были сорваны его концерты. 22 ноября суд приговорил Хаски к 12 суткам ареста по обвинению в мелком хулиганстве.
Кроме того, отменено несколько концертов Хаски в других городах, тексты его песен проверяют на экстремизм, прокуратура рассылает концертным площадкам предостережения о нежелательности выступлений рэпера.
«Это беспредел. Мы можем не разделять взглядов Хаски, не понимать его музыку или акционизм, но при этом должны принципиально поддержать его в этот сложный момент. Поэтому, раз он не в состоянии сейчас выступать и зарабатывать сам, мы выступим с концертом солидарности и перечислим ему всю выручку. Речь здесь не только и не столько о Хаски, сколько о всех нас и нашем будущем», — говорится в обращении Oxxxymiron, опубликованном на сайте «ГлавClub Green Concert».
С 24 ноября, когда это обращение появилось в Instagram и «Вконтакте», его просмотрели более 1,1 млн раз.
Все билеты на концерт «Я буду петь свою музыку» проданы.
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