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Рэпера Хаски задержали в Краснодаре

News_detailed_picture© lintsy17 / Instagram

Вечером 21 ноября в Краснодаре во время выступления на улице полиция задержала рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).

Как сообщает «Интерфакс», на Хаски составили административные протоколы за незаконную организацию массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство (неповиновение законному требованию представителя власти) и отказ пройти медицинское освидетельствование. Максимальное наказание по каждому из этих правонарушений составляет 15 суток ареста.

Владельцы краснодарского клуба Arena Hall, где 21 ноября должен был состояться концерт Хаски, объявили о его отмене после того, как получили предостережение от прокуратуры Краснодарского края. «В настоящий момент назначена лингвистическая экспертиза текстов рэпера на предмет наличия признаков экстремизма, терроризма и так далее, — пояснили в прокуратуре «Коммерсанту». — Сегодня, не имея результатов экспертизы, мы можем лишь рекомендовать руководству клубов не проводить концерты этого исполнителя».

Концерт перенесли в другой клуб, но и там он в последний момент был сорван. Тогда Хаски стал читать рэп прямо на улице, забравшись на крышу автомобиля. Вскоре рэпера задержали полицейские и увезли в отделение.

Назначенный на 23 ноября концерт Хаски в Волгограде также отменен, передает РИА Новости. Ранее был сорваны его концерты в Тольятти и Ростове-на-Дону, где полицейские вручили тур-менеджеру Хаски предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия».

P.S. На Дмитрия Кузнецова завели уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба), сообщает РБК со ссылкой источники в правоохранительных органах. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

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