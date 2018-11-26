Хаски выпускают из-под ареста

© Alexey Avanesyan / Facebook

Сегодня, 26 ноября, Первомайский районный суд Краснодара отменил свое решение об аресте рэпера Хаски (Дмитрия Кузенцова).

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна, суд удовлетворил заявление защитников Хаски и «прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток».

В своем фейсбуке адвокат приводит скан сегодняшнего постановления суда. Согласно постановлению, суд принял во внимание «исключительные личные обстоятельства». Также в постановлении указано, что оно «подлежит немедленному исполнению».

21 ноября Хаски был задержан в Краснодаре во время выступления на улице. 22 ноября Первомайский районный суд Краснодара приговорил рэпера к 12 суткам ареста по обвинению в мелком хулиганстве.

Сегодня, 26 ноября, в клубе «ГлавClub Green Concert» в Москве пройдет концерт солидарности с Хаски, в котором примут участие Баста, Oxxxymiron и Noize MC.













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