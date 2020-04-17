Танцы остаются с человеком

Два месяца назад мы подробно писали о программе фестиваля Dance Open — 2020. Не отказываясь от определения «лучший на сегодня российский балетный фестиваль», COLTA.RU представляет новый гид. Dance Open открыл сезон ровно 14 апреля, как было запланировано, — только в сети: команда Екатерины Галановой успела собрать впечатляющую онлайн-программу. Однако и те спектакли, что планировалось показать в апреле на сцене Александринского театра, все-таки доедут до Петербурга — теперь уже осенью (тому порукой опубликованный буклет). Комментирует Софья Дымова.

Спектакли

Фестиваль ушел на цифровые просторы, но идее своей не изменил: семь спектаклей программы дают объемную картину континентального балетного искусства. Чем люди живы, что волнует участников театрального процесса по обе стороны рампы — все спектакли, вошедшие в новую программу, были очень успешны на домашних сценах. Два из них на момент публикации уже показаны — дортмундский «Сон в красном тереме» и «Carmina Burana» из Женевы, но впереди пять премьер: все пройдут во «ВКонтакте» без повторов — откладывайте назначенные зумы и прочие трансляции.

Эдвард Клюг, который в России давно за своего, приступил было к постановке «Мастера и Маргариты» в Большом театре, но теперь премьера ждет своего часа, а в качестве утешения — «Stabat Mater». Кстати, утешение Клюг считает главной темой знаменитого сочинения Перголези, которое звучит в спектакле Балета Марибора: смотрите его 18 апреля.

«Болеро» © Dance Open

Мауро де Кандиа не столь сентиментален и не столь оптимистичен. На исхоженной тысячей предшественников территории «Болеро» Равеля ему привиделся маленький техногенный адок. Де Кандиа, по традиции, сам выступающий художником спектакля, заполняет сцену дымом, включает неоновые лампы и выпускает на сцену группу андроидов. Танцевальная труппа Театра Оснабрюка прежде выступала на Dance Open с другой работой своего руководителя де Кандиа (похоже, склонного к популярной классике). «Болеро» было частью программы, посвященной юбилею Баухауса: идеологи постановки даже увязали 18-кратное повторение музыкальной темы у Равеля с идеями Кандинского (в эфире 20 апреля).

Еще больше духовного — в монументальном «Фаусте» (может ли спектакль с таким названием не быть монументальным?) Балета Дортмунда. Постановка Син Пэн Ванга на музыку Гурецкого, Rammstein и еще четырех авторов — образец жанра «новое глобальное»: философское эссе о жизни и смерти под видом блестящего шоу. Или наоборот. Словом, самый популярный жанр нынешнего европейского балета.

«Фауст» © Dance Open

«Фауст» пройдет 26 апреля, а двумя днями раньше фестиваль покажет, что «где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый и веселый». Ахматовская строка точно описывает «Пастораль» Тьерри Маландена. Это только в первой части герои блуждают в темном лабиринте (ход очень эффектный: кордебалет металлических стоек и балок против кордебалета живого). Затем сцену озаряет яркий свет, все смыкаются в концентрические хороводы и славят естество — неожиданно воскресает пацифистский пафос Мориса Бежара и его «Девятой симфонии». Собственно, Маланден тоже обратился к Бетховену: звучат его Шестая симфония, фрагменты «Афинских развалин» и кантата «Морская тишь и счастливое плавание».

Наконец, Йерун Вербрюгген, новая надежда европейской сцены, о глобальном не задумывается. Уютнее всего он чувствует себя в почтенных балетных партитурах (пусть и любит их предварительно изрубить в капусту) и выдуманных вместе с известными художниками чудаковатых мирках. Все это найдете в «Щелкунчике» — единственном спектакле онлайн-программы, который Dance Open уже показывал в Петербурге. Вероятность, что в 2018-м вы успели купить на него билет, невелика, поэтому эфир 22 апреля пропускать не стоит. Кроме истории взросления Маши и похождений человека без кожи (костюм Принца может шокировать слабонервных), предлагается эффектный дизайн медицинских масок — внимательно смотрите Вальс цветов в начале второго акта.





Разговоры о балете

Образовательная программа разумеется сама собой. Первые две лекции — критика Виты Хлоповой и журналистки Ольги Угаровой — уже доступны на канале фестиваля в YouTube. Темы глобальны: топ-5 хореографов ХХ века и инструкция «Как смотреть балет». 19 апреля Лейла Гучмазова выдвинет теорию о балете как лучшем средстве от коронавируса. Пока остается туманным, что имел в виду Богдан Королек под названием «National Geographic: балетная версия», — прояснится 23 апреля.

На вопросы так называемого простого зрителя (они же и самые трудные вопросы) эксперты фестиваля отвечают в рубрике «Все, что вы хотели спросить о балете». До 24 апреля на «Фонтанке.ру» можно задать дополнительные вопросы — на лучшие из них обещает ответить лично арт-директор фестиваля Екатерина Галанова, к слову, профессиональная балерина. Впереди еще цикл YouTube-разговоров о балете с Александром Маличем, но самая интригующая часть — выпуск онлайн-энциклопедии, посвященной юбилею Энрико Чеккетти.

Чеккетти — тот эксцентричный старик с палкой, что воспитывал Анну Павлову в популярном (хотя и плохом) советском байопике. Он танцевал в Императорском балете; на премьере «Спящей красавицы» в 1890 году исполнял сразу две партии, куда как несхожие, — Фею Карабос и Голубую птицу. Потом открыл в Петербурге частный класс, был личным педагогом Павловой, потом — взращивал артистов в труппе Дягилева, а в спектаклях антрепризы изображал хтонических существ (Кащея, например). Судя по аннотации, Dance Open решил пересмотреть привычную балетно-историческую картину и поставить Чеккетти на место, занимаемое Мариусом Петипа. Это примерно то же, что свергнуть с пьедестала эпохи романтизма Шопена, а на его место поставить Шарля Валантена Алькана, сегодня мало кому известного. Результаты амбициозного tour de force представят 25 апреля.





Гала-концерты

Постоянных зрителей балетных спектаклей можно поделить — очень условно, конечно, — на две группы. Первые оценивают балет как театральное целое и главную прелесть находят в том, что принято обозначать истертым выражением «хореографический текст». Вторые приходят ради артистов-звезд, которые могут танцевать что угодно, и в крайних случаях готовы часами обсуждать, была ли убедительна солистка N в первом выходе и может ли сравниться с балериной NN в диагонали вращений (хореографы тут нередко представляются паразитической обслугой). В случаях менее радикальных — это самые открытые и восторженные зрители, способные на сильные эмоции: это они громче остальных кричат на поклонах и потом оставляют заборы восклицательных знаков в набранных капслоком онлайн-отзывах.

Гала-концерты, которыми Dance Open всегда завершал программу, — праздник именно для вторых. Прочь философские концепции: звездные имена, буря эмоций и в огромных количествах то, что мои коллеги во время оно назвали «замысловатыми дулями», то есть труднообъяснимые телодвижения, совершаемые на большой высоте. И вот случай, когда несчастье помогло: сейчас фестиваль показывает лучшие фрагменты своих гала три вечера кряду. Называется, понятное дело, «Золотая коллекция». Так жестоко по нервам российских балетоманов не били уже давно. Трансляция пройдет на «Яндекс.Эфире» 27–29 апреля и повторяться не будет.

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