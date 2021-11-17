Композитор как завод бетонных смесей

Дневник его гусенка
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В Пермской опере готовится премьера «Путеводителя по балету» Антона Пимонова. Во второй его части исполняется дивертисмент из «Спящей красавицы» Чайковского — Петипа, а для первой части новую музыку специально по заказу театра написала Настасья Хрущева. По просьбе COLTA.RU с ней поговорил автор сценария спектакля Богдан Королек.
— В «Русских тупиках» ты Чайковского разъяла, как труп. В «Путеводителе» он живой и твой сосед.
— Это я называю «смерть смерти автора»: автор как бы воскресает, но не ради вознесения, а чтобы чаю с нами выпить.
— О чем вы говорили за чаем?
— Чайковский говорил, например, что после «Детского альбома» композиторы ничего нового не написали, только шум развели.
— Ты тоже разводишь шум — только из старого, добротного материала, в том числе из ошметков «Детского альбома». Так честнее?
— Я вообще не про честность. Композиция — это, скорее, манипуляции, обманы и абьюз.
— По собственному утверждению, в «Путеводителе» ты сочинила сугубо прикладную музыку, аккомпанемент-конструктор. Не обидно сегодня быть условным Цезарем Пуни?
— Музыка прикладывается к миру и одновременно конструирует его, это высокая и единственно возможная для меня задача. А свою аналогию при себе оставь!
Устойчивые обороты романтизма и барокко, ставшие чем-то заезженным, превращались — в данном случае буквально — в красоту.
— За два последних года ты написала три балета. Что привлекло в этом деле?
— Заказали — вот и написала. Вообще люблю балет больше оперы, потому что в нем не поют. Хотя что это я: в «Путеводителе» поют текст Леонида Аронзона.
— Ты смотришь чужие балеты?
— Нет.
— Зачем балет нужен современности?
— Следующий вопрос, пожалуйста.
— «Путеводитель» — это практически «Русско-французские тупики», препарация и повторы. Зачем сегодня художнику повторы? Имею в виду и технику музыкальной композиции, и «ты повторяешься».
— Потому что мир стал большим Инстаграмом. В нем подписываешься на аккаунты с практически одинаковым контентом, оправдывающим ожидания. Есть, например, инстаграм-аккаунт Саратовского завода бетонных смесей — называется saratov.zbs. Там каждый день выкладывают серый квадрат с разной текстурой бетона. Считаю, что именно так должен работать композитор со своим материалом, это наглядное пособие.
— Какие и чьи ожидания композитор должен оправдывать?
— Все и всех, коллективного бессознательного. Всегда оправдывать их не обязательно, можно тонко обманывать, абьюзить. Но осознавать их необходимо. Об этом, кстати, Асафьев писал именно в связи с Чайковским.
— «Путеводитель» имеет отношение к метамодернизму?
— Он вполне метамодернистичен.
— Повторы, препарация романтического, воспевание банального, балансирование между прямым и непрямым высказыванием — все это было и в музыке, называемой постмодернистской. Что добавляется сегодня?
— Постмодернист, повторяя, обнуляет. Метамодернист возносит на новую высоту. Хрестоматийный, опостылевший материал становится резким и уязвляюще красивым. Игры с банальным — вообще очень сложная вещь, метафизическая. Мало кто это умел, вот Чайковский — да. Алхимическое превращение мусора в красоту. Естественно, я только на пути к этому. В «Путеводителе» старалась заниматься именно этой переплавкой: устойчивые обороты романтизма и барокко, ставшие чем-то заезженным, превращались — в данном случае буквально — в красоту, которая появляется в тексте Аронзона.
— Получается, балет Чайковского тоже превратился в банальность, и сегодня требуется усилие, чтобы вернуть ему резкость и способность уязвлять?
— Именно так.
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