 
17 ноября 2021Театр
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Композитор как завод бетонных смесей

Настасья Хрущева о своем новом балете

текст: Богдан Королек
Detailed_picture© Из личного архива Настасьи Хрущевой

В Пермской опере готовится премьера «Путеводителя по балету» Антона Пимонова. Во второй его части исполняется дивертисмент из «Спящей красавицы» Чайковского — Петипа, а для первой части новую музыку специально по заказу театра написала Настасья Хрущева. По просьбе COLTA.RU с ней поговорил автор сценария спектакля Богдан Королек.

— В «Русских тупиках» ты Чайковского разъяла, как труп. В «Путеводителе» он живой и твой сосед.

— Это я называю «смерть смерти автора»: автор как бы воскресает, но не ради вознесения, а чтобы чаю с нами выпить.

— О чем вы говорили за чаем?

Чайковский говорил, например, что после «Детского альбома» композиторы ничего нового не написали, только шум развели.

— Ты тоже разводишь шум — только из старого, добротного материала, в том числе из ошметков «Детского альбома». Так честнее?

— Я вообще не про честность. Композиция — это, скорее, манипуляции, обманы и абьюз.

— По собственному утверждению, в «Путеводителе» ты сочинила сугубо прикладную музыку, аккомпанемент-конструктор. Не обидно сегодня быть условным Цезарем Пуни?

— Музыка прикладывается к миру и одновременно конструирует его, это высокая и единственно возможная для меня задача. А свою аналогию при себе оставь!

Устойчивые обороты романтизма и барокко, ставшие чем-то заезженным, превращались — в данном случае буквально — в красоту.

— За два последних года ты написала три балета. Что привлекло в этом деле?

— Заказали — вот и написала. Вообще люблю балет больше оперы, потому что в нем не поют. Хотя что это я: в «Путеводителе» поют текст Леонида Аронзона.

— Ты смотришь чужие балеты?

— Нет.

— Зачем балет нужен современности?

— Следующий вопрос, пожалуйста.

Антон Пимонов на репетиции «Путеводителя по балету»Антон Пимонов на репетиции «Путеводителя по балету»© Никита Чунтомов

— «Путеводитель» — это практически «Русско-французские тупики», препарация и повторы. Зачем сегодня художнику повторы? Имею в виду и технику музыкальной композиции, и «ты повторяешься».

— Потому что мир стал большим Инстаграмом. В нем подписываешься на аккаунты с практически одинаковым контентом, оправдывающим ожидания. Есть, например, инстаграм-аккаунт Саратовского завода бетонных смесей — называется saratov.zbs. Там каждый день выкладывают серый квадрат с разной текстурой бетона. Считаю, что именно так должен работать композитор со своим материалом, это наглядное пособие.

— Какие и чьи ожидания композитор должен оправдывать?

— Все и всех, коллективного бессознательного. Всегда оправдывать их не обязательно, можно тонко обманывать, абьюзить. Но осознавать их необходимо. Об этом, кстати, Асафьев писал именно в связи с Чайковским.

— «Путеводитель» имеет отношение к метамодернизму?

— Он вполне метамодернистичен.

Репетиция спектакля «Путеводитель по балету»Репетиция спектакля «Путеводитель по балету»© Никита Чунтомов

— Повторы, препарация романтического, воспевание банального, балансирование между прямым и непрямым высказыванием — все это было и в музыке, называемой постмодернистской. Что добавляется сегодня?

— Постмодернист, повторяя, обнуляет. Метамодернист возносит на новую высоту. Хрестоматийный, опостылевший материал становится резким и уязвляюще красивым. Игры с банальным — вообще очень сложная вещь, метафизическая. Мало кто это умел, вот Чайковский — да. Алхимическое превращение мусора в красоту. Естественно, я только на пути к этому. В «Путеводителе» старалась заниматься именно этой переплавкой: устойчивые обороты романтизма и барокко, ставшие чем-то заезженным, превращались — в данном случае буквально — в красоту, которая появляется в тексте Аронзона.

— Получается, балет Чайковского тоже превратился в банальность, и сегодня требуется усилие, чтобы вернуть ему резкость и способность уязвлять?

— Именно так.


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