Где живет ваш Facebook?

Текст продолжает совместный проект COLTA.RU с официальным сайтом Швеции в России на русском языке Sweden.ru — «Например, Швеция».

Где физически хранятся триллионы чатов, статусов и фоток, которыми вы заполняете ваш Facebook? В существенной степени они лежат невредимые среди снегов недалеко от Северного полюса. Один из главных плацдармов по обработке данных социальной сети расположен на территории Швеции, в городе Лулео во фьорде Ботнического залива Балтийского моря, всего в 100 км от Северного полярного круга.

О своем намерении развернуть дата-центры в Лулео, чтобы снять нагрузку с серверов в разных американских штатах, Facebook объявил в 2011 году, а уже к 2013 году обзавелся здесь первым дата-центром. Спустя год компания объявила о постройке второго хаба в Лулео, состоящего из двух зданий (площадь каждого — 28 тысяч квадратных метров). В мае 2018 года Facebook сообщил, что собирается открыть третий центр обработки данных (ЦОД) в Лулео и таким образом увеличить размер своих дата-центров в два раза — теперь общая площадь всех хранилищ превысит 100 тысяч квадратных метров. Компания может инвестировать в новый проект порядка $1 млрд и рассчитывает закончить строительство ЦОДа к 2021 году. Но почему Facebook решил обустроиться именно здесь?

О холоде

ИТ-фирмы, работающие с данными, прекрасно знают: несмотря на, казалось бы, «невидимость» цифровых сведений, на процессы их обработки уходит столько же электроэнергии, сколько и на тяжелое производство. Из-за близости Лулео к Северному полярному кругу для ЦОДа не нужно развертывать системы для охлаждения серверов. С этой задачей справляется холодный климат: среднегодовая температура в Лулео составляет 1,3 градуса Цельсия, а зимой, как правило, 20 градусов ниже нуля. Специальные вентиляторы в дата-центре Facebook закачивают в помещения с серверными стойками морозный воздух снаружи. Перед тем как попасть в залы, воздух проходит процесс фильтрации, а также оптимизации температуры и влажности. По словам Марка Цукерберга, это позволяет компаниям тратить на 40% меньше энергии в сравнении с традиционными дата-центрами. Именно поэтому Facebook считает свой ЦОД в Лулео самым энергоэффективным вычислительным комплексом в мире. Но это еще не все.

Перед тем как остановиться на Лулео, Facebook не только провел «смотрины» других схожих регионов Швеции, но и заглянул в соседние страны. Однако выбор был сделан в пользу города не только из-за климата, но еще и из-за его процветающей научной среды, рассказывал изданию The Epoch Times управляющий директор технопарка Aurorum Science Park Фредрик Каллиониеми.

В этом холодном городе проживает более 77 тысяч жителей, и помимо красивой и суровой природы, свойственной фьордам (а они есть не только здесь или в Норвегии), Лулео отличается от других городов страны своим фокусом на инновациях. В частности, здесь располагаются один из трех шведских технологических университетов (Технический университет Лулео) и научный парк Aurorum, управляемый инвестиционной компанией Luleå Näringsliv AB (51% предприятия принадлежит местному бизнес-сообществу, а 49% — муниципалитету Лулео). Лулео стал домом для различных ИТ-проектов еще в конце 90-х, а в 2009 году власти города решили попробовать привлечь иностранный капитал. Одна из ставок была сделана как раз на дата-центры.

Приход Facebook в Лулео спровоцировал интерес к этому региону у потенциальных студентов. В 2013 году, после открытия первого дата-центра Facebook, в городе резко увеличилось количество абитуриентов. Университет, кстати, находится буквально напротив хаба этой соцсети. В целом это помогает Лулео и другим «суровым» регионам Швеции бороться со стереотипами о бородатых нелюдимых парнях. Ведь какая компания может быть более социальной и контактной, чем Facebook? А раз она выбирает Лулео, то, значит, здесь уж точно все в порядке с коммуникацией.

© Facebook

О новой нефти

Вслед за Facebook в Лулео потянулись и другие компании; среди них — и технологические гиганты, и игроки более традиционных бизнесов. В самом Лулео это называют «эффектом Facebook». Еще в середине десятых годов из-за популярности среди корпораций, которые выбрали хранить данные в Лулео, город начали называть Узловым полюсом (The Node Pole). Всего в этой местности запущено около 20 дата-центров. Например, о своих планах разместить здесь свои ЦОДы заявили в 2018 году BMW и Amazon.

В Швеции хорошо знают, что данные — это новая нефть, и здесь уже работает более сотни крупных дата-центров, чья рыночная стоимость превышает $1,5 млрд. В самой Швеции называют развитие дата-центров бизнес-целью не только номер один, но также два и три, а инвест-сообщества стараются привлекать зарубежных игроков и конкурировать за их внимание с соседней Норвегией.

Поэтому в 2017 году Швеция снизила ставку налога на электроэнергию для ЦОДов на 97%. Раньше такие льготы действовали главным образом для компаний из сферы тяжелой промышленности (для автомобильных и металлургических заводов). Этот протекционистский шаг позволил стране стать самой дешевой в ЕС областью потребления электроэнергии для бизнеса. Кстати, недорогая электроэнергия привлекла в Швецию и майнеров, пытавшихся на буме криптовалют заработать именно здесь на их добыче.

О воде

Низкие расценки на электроэнергию появились не сами по себе — Швеция уже десятки лет планомерно занимается развитием возобновляемых источников энергии и оптимизацией ресурсов. Еще сто лет назад страна строила гидроэлектростанции для металлургической, железорудной и целлюлозно-бумажной промышленности. Сейчас ГЭС составляют около 50% в энергобалансе Швеции.

Гидроэлектростанция есть и в Лулео, она располагается на реке Луле. Именно силами полутора десятков плотин работают дата-центры, размещенные в этой местности. ГЭС в маленьком Лулео генерирует в два раза больше мощности, чем плотина Гувера в США. Так, река вырабатывает около 13,6 млн мегаватт-часов гидроэлектроэнергии, что покрывает 10% общего спроса Швеции на электричество.

О «чистой» энергии задумываются и интернет-компании родом из США, где экологические вопросы стоят достаточно остро. Переход на возобновляемые источники — одна из важнейших задач не только для Facebook, но и для Google, Amazon, Apple и других ИТ-гигантов, которые выбрали если не Швецию, то ее соседей. Оседлать бизнес по хранению данных пытаются не только организации и компании в рамках частно-государственного партнерства, но и отдельные предприниматели. Например, Андерс Берглунд, торговавший хот-догами, открыл в начале нулевых свою компанию Fortlex, которая занялась хранением данных. Сейчас предприятие развернуло два дата-центра, а его услугами пользуется BMW Group. Fortlex хоть и находится за пределами Лулео, но пользуется энергией ГЭС именно этого города.

Переходу на «зеленую» энергию способствуют не только осознанность самих шведов, но и ограничения ЕС на выбросы парниковых газов, которые начнут действовать с 2020 года, и законодательно закрепленные планы самой Швеции полностью отказаться от выработки энергии из углеводородов к 2045 году.

О тепле и покое

Бонусом от синергии северного климата и «горячей» работы дата-центров служит обмен энергией. Так, вырабатываемое дата-центрами тепло направляется на обогрев не только помещения самого ЦОДа (так поступает Facebook), но даже шведских жилых домов. Например, компания EcoDataCenter в шведском городе Фалун тоже занимается хранением данных и распределяет тепло от дата-центров на отопление близлежащих зданий. Кстати, свою энергию EcoDataCenter, которая входит в топ-10 самых экологичных серверных компаний в мире, черпает не из воды, а из воздуха и света за счет ветряных мельниц и солнечных батарей.

Подобные планы есть и у властей Стокгольма. По данным Stockholm Data Park, с помощью одного ЦОДа мощностью в 10 мегаватт можно обогреть 20 тысяч квартир. Участвовать в проекте по отдаче тепла от дата-центров собираются такие игроки, как Interxion, IBM, Ericsson и Bahnhof.

Еще одним плюсом, который привлекает зарубежных игроков в Швецию, чтобы доверить этой стране хранение своих данных, стала надежность не только местных жителей, но и природы. В этом регионе зафиксирована низкая сейсмическая активность, а климат хоть и суров, но обходится без сюрпризов.

Кроме того, Швеция отличается низким уровнем преступности и экономической стабильностью. Это не может не успокаивать владельцев и потенциальных сотрудников дата-центров, которые принадлежат иностранным компаниям. За комфорт Скандинавия получила характеристику unmenacing hygge, что можно трактовать как ощущение уюта и благополучия.

Обычные интернет-пользователи не задумываются, где хранятся их лайки и комментарии. Но если эти сведения обрабатываются на севере Швеции, вряд ли есть повод переживать об их сохранности.





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