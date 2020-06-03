 
3 июня 2020Современная музыкаДайджест
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Что слушать в июне

Экзистенциальный рэп от мужика с пакетом, психоделия для медитации, анархический праздник с саксофоном и другие примечательные релизы месяца

текст: Сергей Мезенов
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    1. Jahmal TGK«Неваляшка»

    Под натиском новой волны молодых рэперов, больше интересующихся большими деньгами, собственным успехом и красивой жизнью, как-то подзабылось, что рэп может быть площадкой разговора о том, как обстоят дела на мрачных улицах обычных российских городов. Новый альбом участника «Триагрутрики» Джамала восстанавливает это утраченное равновесие — это минималистичная и суровая работа в жанре «немолодой поживший мужчина рассказывает о том, как оно все на самом деле». «Как тут не пить, как тут не кипеть», — читает Джамал голосом, просевшим от тяжести бесконечной усталости — усталости от серости за окном, от вечного отсутствия возможностей и будничности несправедливости. В подходе Джамала нет излишней драматичности, но есть простодушная поэтичность («Бас проникает через советский палас») и желание смотреть на вещи без розовых очков, в том числе и на самого себя. «Я мужик с пакетом, — читает он в одном из точнейших здешних номеров. — Скоро стукнет сорокет, пакет кладу дома в пакет, в черное одет зимой и летом, я мужик с пакетом». Выхода вроде бы нет, но если посмотреть на все трезвым (ну или нетрезвым) взглядом и увидеть все как есть, проговорить это, выдохнуть — то вроде и можно жить.


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