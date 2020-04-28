Что слушать в апреле — 2

1. Tesla Boy«Андропов»

Антон Севидов переходит на русский язык. Англоязычные песни Tesla Boy часто казались чопорными и старосветски-джентльменскими. В текстах на русском у Севидова прорезается внезапный иронический прищур, умение встроить неожиданное и яркое словечко, преображающее его лирическую вселенную. «Ангел здесь, ангел там — что же ты не спас меня», — поет Севидов и добавляет с внезапной улыбчивой нежностью: «Сволочь». Эти маленькие индивидуальные особенности, распиханные по альбому там и сям, заметно его оживляют. Несмотря на название, никаким советским ретро тут и не пахнет. «Андропов» — это высококлассный танцевальный поп того умеренного темперамента, что может одинаково прийтись ко двору и на танцах, и в фойе аэропорта: музыка классная и энергичная, но немного отстраняющая своей выверенной точностью. А вот тексты и интонации Севидова — как раз то, что возвращает этим песням жизнь.

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