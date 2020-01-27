Что слушать в январе

1. «Сплин»«Тайком»

Кажется, что-то потихоньку меняется: «Сплин», последние лет 15 считавший ниже своего творческого достоинства изъясняться альбомами короче полутора десятков песен, сначала сделал «Встречную полосу», на которой песен было меньше дюжины, а под занавес 2019-го и вовсе выкатил что-то немыслимое — EP на милосердные семь номеров (один из которых — и вовсе инструментал). В таком формате удобно экспериментировать, и на «Тайком» действительно есть кое-что для «Сплин» совсем новое — номер «Важная вещь», построенный на отрешенном и мрачном речитативе Васильева, положенном на пунктирный электронный бит (получается «СБПЧ», если бы его пробовали делать в Петербурге середины 90-х). Номер этот не то чтобы стопроцентно удачен, но он говорит о важном: «Сплин», казавшийся кораблем, окончательно заблудившимся в сугубо индивидуальных водах, кажется, тянется обратно к миру. «Тайком» по большей части состоит из зарисовок и набросков, вокальная мелодия у Васильева по-прежнему более-менее одна и та же, а песни все так же строятся на повторении одного и того же мелодического отрывка. С другой стороны, тут есть песня «Атом» и песня «Гимн», в которых, как бы так выразиться… что-то, безусловно, происходит. Потихоньку рождается какая-то нервная красота, какой-то светлый гипноз. «Я двигаюсь то в космос, то в Мирового океана глубину — ну и ну», — поет Васильев, и ключевое слово тут, пожалуй, — «двигаюсь».

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