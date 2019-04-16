Что слушать в апреле

1. «Кис-кис»«Юность в стиле панк»

«Ты присылаешь мне в личку член — скажи, зачем?» — вполне законный и для многих, уверен, наболевший вопрос, с которого девчонки из группы «Кис-кис» начинают одну из своих самых жизненных песен. Впрочем, они у них все жизненные — есть песня «Тиндер», песня «Бывший», песня «Подруга» и даже песня «Жиза». Дуэт вокалистки Сони («поет как боженька») и барабанщицы Алины («раздает на котлах») решил присоединиться к нынешнему поколению молодых исполнителей, рассказывающих о молодой жизни как есть, с девчоночьей стороны — но озвучить эти наблюдения не гордым лоу-фаем, как у какой-нибудь Гречки, а нажористым и беззастенчиво-прилипчивым поп-панком в духе Аврил Лавинь. Это, с одной стороны, предельно бесхитростная, а с другой — профессионально сделанная музыка (сторонники «трушности» уже вовсю пеняют девчонкам за то, что не до конца понятно, в какой именно степени все происходящее является продуктом их собственных талантов, а в какой — стоящей за проектом команды), которая довольно безотказно работает свои две-три минуты каждого трека и начинает немного слипаться в общую массу, когда треков становится больше трех. Но подача и тексты достаточно обаятельны, чтобы желать «Кис-кис» дальнейших успехов, — ну и пару-тройку бодрых вещиц в какой-нибудь неотразимый плейлист можно утащить и отсюда.