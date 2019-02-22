Рождение третьей силы?

Хотя независимость Православной церкви Украины официально подтверждена патриархом Константинопольским, самым авторитетным по традиции среди епископов, — ни одна из поместных церквей не спешит признавать новую автокефальную церковь. И это понятно: признать или не признать ПЦУ означает занять одну из сторон в жестком противостоянии Московского и Константинопольского патриархатов. Конфликт по украинскому вопросу уже привел к разрыву отношений между ними. Кипрская церковь, одна из древнейших в христианском мире, первой выступила с официальным заявлением о ПЦУ. Оно вызвало широкий резонанс и в России, и на Украине. «Кипрская церковь не собирается признавать ПЦУ», — пишут российские медиа. «Кипрская церковь признала ПЦУ и жестко осудила РПЦ», — пишут украинские медиа. Что же произошло на самом деле, объясняет по просьбе COLTA.RU Сергей Чапнин.

Cтоит отметить, что русский перевод решений Кипрского синода выполнен прямо в день их официальной публикации на греческом специально для телеграм-канала «Батюшка Лютер» и уже потом разошелся по соцсетям и СМИ. Это громкий старт нового православного телеграм-канала, который был запущен меньше месяца назад. Его анонимные авторы (по всей видимости, группа православных священников) собираются писать о церковных реформах и заявляют: «Ecclesia semper reformanda est. Обновление — нормальный модус бытия Церкви… Наша цель — дать свой личный и субъективный ответ на назревшие проблемы».

Ни один официальный ресурс в России не опубликовал полностью решения Кипрского синода. Причина очевидна — в них звучит жесткая критика Русской православной церкви и лично патриарха Кирилла. Имена деликатно не называются, но все понятно и без имен.

Так, Синод Кипрской церкви задает риторические вопросы: «Насколько мы изгаляемся над верой (ακροβατούμε περι την πίστιν), когда прерываем евхаристическое общение между нашими церквами? Возможно ли, чтобы церковное распоряжение отменяло действие Святого Духа в храмах, которые действуют в юрисдикции иной церкви?» И сам отвечает на них: «Божественная Евхаристия, посредством которой освящается народ, должна оставаться за пределами церковных разногласий». Это прямое осуждение решения осеннего Синода РПЦ о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Впрочем, здесь нет ничего нового — критика этого решения звучала и раньше. В частности, в открытом обращении православного духовенства и мирян к патриарху Кириллу и членам Синода с призывом отменить это решение. Однако на уровне официальных церковных документов такие формулировки звучат впервые.

Кипрские епископы осуждают и другое решение патриарха Кирилла — не поминать патриарха Варфоломея за богослужением. «Непоминовение предстоятеля одной церкви другим по любой административной или юрисдикционной причине не свидетельствует о наличии православного духа смирения. Когда столько искушений и соблазнов мучает верующих, мы, как церковная власть, подаем им наихудший пример». Сегодня трудно представить, что кто-либо может публично заявить о том, что церковная власть в России может подавать кому-либо «наихудший пример». Однако Кипр не Россия, и при всех симпатиях к России подобострастия со стороны киприотов нет и не будет. Даже в церковных вопросах.

Вполне можно согласиться, что эта критика хоть и жесткая, но вполне ожидаемая. Гораздо более неожиданно звучит критика в адрес патриарха Варфоломея. Кипр традиционно относится к греческому миру, и солидарность Церкви Кипра с Константинопольским патриархатом, казалось бы, не ставится под сомнение.

Да, в решениях Синода подтверждается, что «каждый народ имеет право, обретя национальную независимость, требовать и церковной автокефалии». Украина здесь не исключение. Однако, признавая, что «объявление о предоставлении автокефалии Церкви Украины со стороны Вселенского патриархата произошло с целью умиротворения и достижения единства тамошней церкви», Синод заявляет: «Мы не оспариваем эту цель. Однако она до сих пор не достигнута».

Ни один официальный ресурс в России не опубликовал полностью решения Кипрского синода. Причина очевидна — в них звучит жесткая критика Русской православной церкви и лично патриарха Кирилла.

Наконец, самое неожиданное из всех решений: «Двухтысячелетний опыт как Кипрской, так и всей Православной церкви рождает в нас сомнения относительно возможности утверждения задним числом хиротоний, которые совершались низложенными, изверженными и анафематствованными епископами. Низложение, извержение и анафематствование ряда лиц, которые приняли участие в украинском кризисе, были признаны всеми православными».

Следует пояснить, что это значит на практике. Сформулированное таким образом решение Кипрского синода ставит под большой вопрос каноничность новой Православной церкви Украины. Давайте проследим логику этого утверждения и контекст, в котором оно находится. Право патриарха Варфоломея предоставлять автокефалию в целом под вопрос не ставится, но его решение об автокефалии не достигло поставленной цели — единства православных на Украине. Более того, не устранена одна из главных проблем, мешающих единству, — канонический статус буквально всех епископов, оказавшихся в автокефальной церкви. Низложение, извержение и анафематствование — это про «патриарха» Филарета (Денисенко). В этом состоянии он не имеет канонического права совершать рукоположение как священников, так и других епископов. Однако и в расколе Филарет более двух десятилетий продолжал этим правом пользоваться, рукоположив десятки епископов.

Прошлой осенью перед Вселенским патриархом встал вопрос: как быть с раскольническим епископатом? Перерукополагать или принять как есть, в сущем сане? Внутри Вселенского патриархата боролись две партии. Одна утверждала, что необходимо перерукополагать. И если сделать это сразу, то признание новой церкви другими поместными церквами будет более спокойным и быстрым. Но была и другая партия, которая утверждала, что власти у Вселенского патриарха достаточно для того, чтобы и без перерукоположения признать епископат и духовенство раскольников. Победила вторая партия, во главе которой находился митрополит Галльский Эммануил, которого называют одним из вероятных претендентов на патриарший престол.

Теперь это право Вселенского патриарха, а равно и канонический статус епископов новой Православной церкви Украины, в том числе ее предстоятеля митрополита Епифания, поставлены под большой вопрос. И здесь важно, что этот вопрос ставит не противник, а ближайший союзник Вселенского патриархата.

Как могут развиваться события дальше? Выходом из кризиса — и довольно неожиданным, но приемлемым для обоих патриархатов — может стать перерукоположение епископов, рукоположенных «патриархом» Филаретом. Например, такое перерукоположение могли бы вместе совершить патриарх Варфоломей и патриарх Кирилл или епископы двух церквей по их поручению. Решение неоднозначное, но в условиях кризиса вполне возможное, если его соответствующим образом подготовить и утвердить на синаксисе предстоятелей православных церквей.

Традиционно история православной церкви описывается как противостояние греков и славян, греческой церковной культуры и русской. Однако не исключено, что начинаются попытки формирования третьей силы, которая попытается выступить посредником между поссорившимися патриархами.

Киприоты претендуют на эту роль и сделали очень убедительную заявку. Примечательно, что на официальном сайте Московского патриархата опубликована записка, представленная членам Кипрского синода митрополитом Киккским и Тиллирийским Никифором. Его позиция более радикальная и откровенно промосковская. Он призывает не только отказаться от признания «раскольнического сообщества Филарета и Епифания», но и уклониться от принятия каких-либо решений в пользу одного или другого патриархата. «И это для того, чтобы не свести к нулю возможные посреднические усилия Кипрской церкви для нахождения канонического решения», — утверждает митрополит Никифор.

Однако не только киприоты думают выступить как третья сила, предлагающая как минимум посреднические услуги, а возможно, и конкретные решения конфликтующим сторонам.

Ранее, хотя и безуспешно, это попытался сделать Румынский патриархат, а буквально на днях с аналогичным заявлением выступил протоиерей Федор Повный из Белоруссии: «Беларусь, я считаю, в этом смысле и для России, и для Украины — это уникальное место, где все могут сесть вместе, посмотреть друг другу в глаза. Может быть, даже точно так, как была когда-то встреча [нормандской] четверки. Может быть, нужно как-то и религиозным лидерам подумать. Не только о прещениях, но и (я дерзновенно, может быть, говорю сейчас) о том, чтобы слова любви были и заканчивались не только буквами. По-моему, президент нашей страны всегда готов к любому честному, красивому, праведному и конструктивному диалогу».

Пока рано говорить о том, каким может быть формат переговоров патриархов Варфоломея и Кирилла, однако при участии посредников гораздо больше шансов, что это переговоры начнутся в обозримом будущем.





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