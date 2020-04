В изоляции

«Рассказы из Петли» / «Tales from the Loop»3 апреля, Amazon Prime

Несмотря на очевидную пропаганду суицида в названии, говорить о новом сериале интернет-гиганта Amazon можно без страха угодить под блокировку Роскомнадзора. «Рассказы из Петли» — не сборник историй самоубийц, а задумчивая фантастическая драма о жителях городка, расположенного над загадочной Петлей — громадной подземной машиной, которая должна ответить на все вопросы мироздания. Машина равномерно пульсирует, если приложить ухо к земле. И, пока герои сериала прислушиваются, вокруг них сгущаются чудеса — дома исчезают в воздухе, люди путешествуют во времени, а роботы живут в лесу, словно дикие звери.

Основой для «Tales from the Loop» стали артбук шведского художника Симона Столенхага и основанная на его работе настольная игра. Создатель шоу — Натаниэл Халперн, сценарист «Legion». В главных ролях — Ребекка Холл (номинация на «Золотой глобус» за романтическую драму «Вики Кристина Барселона») и Джонатан Прайс (Его Воробейшество из «Game of Thrones»). Первую серию поставил Марк Романек, режиссер «Фото за час» — самого страшного фильма с Робином Уильямсом. Восемь эпизодов первого сезона «Tales from the Loop» были доступны в день премьеры.





