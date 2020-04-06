Лев Манович о цифровом будущем

Кофе и сигареты
Линор Горалик специально для Кольты перевела новый рассказ Этгара Керета6 апреля 20205
Вы помните, что в рамках проекта «Как читать медиа?», который Гете-институт в Москве делает совместно с Кольтой, мы раз в неделю будем показывать видеолекции, сделанные для проекта людьми, которые понимают в этой теме все или практически все.
Мы начали с лекции Василия Гатова о постправде.
Теперь на очереди Лев Манович, один из гуру дигитализации, теоретик новых медиа, профессор компьютерных наук Городского университета Нью-Йорка, автор нескольких классических книг, из которых по-русски вышли «Язык новых медиа» и «Теории софт-культуры».
В лекции Манович рассказывает о том, может ли человек контролировать технологии или это только иллюзия контроля, чем дигитальная культура отличается от поп-культуры XX века, ждать ли нам цифрового бессмертия и какими будут гаджеты будущего.
Как и в прошлый раз, вы сможете задать Мановичу свои собственные вопросы в Zoom'е — 9 апреля в 18:00 (время московское). Для этого не забудьте зарегистрироваться вот по этой ссылке.
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Линор Горалик специально для Кольты перевела новый рассказ Этгара Керета6 апреля 20205
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