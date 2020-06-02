Смекалка против зла

«Алекс Райдер» / «Alex Rider»4 июня, Amazon Prime

Алекс Райдер — 15-летний подросток-шпион, который борется со злом при помощи гаджетов и смекалки (как Джеймс Бонд), а не суперспособностей (как Халк). Впервые этот героический персонаж появился в серии книг британского писателя Энтони Хоровица, а в 2006 году о приключениях подростка вышел шпионский боевик «Громобой». Фильм провалился в прокате, но это не остановило Amazon от запуска сериала по его следам. Завязка «Alex Rider» почти та же, что и у фильма: жизнь Алекса сильно меняется, когда он узнает, что его дядя был убит, выполняя секретную миссию для британской разведки. Алекса вербуют бывшие коллеги дяди и отправляют на задание под прикрытием. И вот здесь сериал Amazon уходит в сторону от фильма 2006 года: подросток оказывается в закрытом элитном интернате для проблемных детей и пытается выяснить, что скрывает доктор Грайф, руководитель интерната (все указывает на опыты над детьми). Съемками «Alex Rider» руководил Гай Берт, сценарист «The Borgias». В первом сезоне шоу заказано восемь серий, они выйдут в день премьеры.





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