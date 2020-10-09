Проповедь с пистолетом

© Hulu

«Земля монстров» / «Monsterland»2 октября, Hulu

«Monsterland» — это хоррор-антология из восьми частей, которую придумала сценаристка «Неонового демона» Мэри Лоус. Каждым эпизодом занималась отдельная съемочная группа. Среди авторов выделяются Николас Песке («Глаза моей матери») и Бабак Анвари («В тени») — мы брали у него интервью о детских кошмарах и иранском кинематографе.

Сериал стриминг-сервиса Hulu базируется на сборнике рассказов «Озерные чудовища Северной Америки» Натана Баллингруда и посвящен эффектным встречам человека со злом. Здесь бьют хвостом русалки, а в тени прячутся вампиры, падшие ангелы, вервольфы и прочие демонические твари. Всю эту нечисть объединяет вопрос: кто тут большее зло? Героям шоу предстоит выяснить, где грань между человеком и монстром, так ли она реальна и как легко ее перешагнуть. Будете ли вы в ужасе — или будете его внушать? В первом сезоне «Monsterland» заказано восемь серий, все они взвыли на луну в день премьеры.





Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU