Заглянув в будущее

«Разрабы» / «Devs»5 марта, Hulu

«Devs» — авторский мини-сериал британского режиссера и сценариста Алекса Гарленда, который прославился в 2014 году после сай-фая «Из машины». Фильм тогда выиграл «Оскар» за визуальные эффекты и получил номинацию за сценарий. Гарленд написал и поставил все восемь эпизодов «Разрабов». Речь в шоу пойдет о компьютерном инженере Лили из компании Amaya, которая занимается квантовыми вычислениями. Лили считает, что руководство Amaya в ответе за исчезновение ее парня: он пропал сразу после того, как его повысили для работы в секретном отделе компании. Чтобы узнать правду, девушке придется вытащить все тайны Amaya наружу — кажется, что в том отделе работают над тем, чтобы предопределять будущее.

«Devs» — это тягучий загадочный технотриллер. Здесь практикуют полуночные встречи в лесу, где беседы начинаются с фраз вроде «Вселенная однозначна, безбожна, нейтральна и руководствуется только законами физики». Поклонники творческого метода Алекса Гарленда почувствуют себя в этом претензионном лесу как дома — остальным понадобится время на, скажем так, адаптацию. В роли техногуру с синдромом (и прической) Бога — звезда «Parks and Recreation» Ник Офферман. В шоу также заняты Элисон Пилл («The Newsroom») и Соноя Мидзуно, которая появлялась во всех последних проектах Алекса Гарленда и в сериале «Maniac». Изначально шоу делали для кабельного канала FX, но потом проект переехал на стриминговый сервис Hulu. Первые две серии «Devs» выйдут в день премьеры, остальные будут появляться еженедельно.





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