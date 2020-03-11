 
11 марта 2020Медиа
583

Заглянув в будущее

Главные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие

текст: Иван Кислый
1 из 4
закрыть
  • Bigmat_detailed_picture
    «Разрабы» / «Devs»5 марта, Hulu

    «Devs» — авторский мини-сериал британского режиссера и сценариста Алекса Гарленда, который прославился в 2014 году после сай-фая «Из машины». Фильм тогда выиграл «Оскар» за визуальные эффекты и получил номинацию за сценарий. Гарленд написал и поставил все восемь эпизодов «Разрабов». Речь в шоу пойдет о компьютерном инженере Лили из компании Amaya, которая занимается квантовыми вычислениями. Лили считает, что руководство Amaya в ответе за исчезновение ее парня: он пропал сразу после того, как его повысили для работы в секретном отделе компании. Чтобы узнать правду, девушке придется вытащить все тайны Amaya наружу — кажется, что в том отделе работают над тем, чтобы предопределять будущее.

    «Devs» — это тягучий загадочный технотриллер. Здесь практикуют полуночные встречи в лесу, где беседы начинаются с фраз вроде «Вселенная однозначна, безбожна, нейтральна и руководствуется только законами физики». Поклонники творческого метода Алекса Гарленда почувствуют себя в этом претензионном лесу как дома — остальным понадобится время на, скажем так, адаптацию. В роли техногуру с синдромом (и прической) Бога — звезда «Parks and Recreation» Ник Офферман. В шоу также заняты Элисон Пилл («The Newsroom») и Соноя Мидзуно, которая появлялась во всех последних проектах Алекса Гарленда и в сериале «Maniac». Изначально шоу делали для кабельного канала FX, но потом проект переехал на стриминговый сервис Hulu. Первые две серии «Devs» выйдут в день премьеры, остальные будут появляться еженедельно.


    Подписывайтесь на наши обновления

    Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

    Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

    RSS-поток новостей COLTA.RU

facebooktwitterвконтакте
Новое в разделе «Медиа»SpacerСамое читаемое
Сегодня на сайте
Два страха, два спасенияОбщество
Два страха, два спасения 

Тоталитарный Китай борется с коронавирусом эффективнее, чем демократические страны. Значит ли это, что людям придется переосмыслить оценку обеих моделей, спрашивает Максим Трудолюбов

11 марта 2020812
АмериканкаЛитература
Американка 

Никита Елисеев о книге Кэрил Эмерсон «Очерки по русской литературной и музыкальной культуре»

10 марта 20201152
Общество
оно между намионо между нами 

Речь известного швейцарского писателя и драматурга Лукаса Берфуса по случаю вручения ему Премии имени Георга Бюхнера

5 марта 20203080