Люди и звери

«Тернистый путь» / «Briarpatch»6 февраля, USA Network

Режиссер и сценарист Сэм Эсмейл прославился после хмурого хакерского триллера «Mr. Robot», который был флагманским шоу кабельного канала USA Network с 2015 года. Параллельно Эсмейл запустил «Homecoming» для Amazon Prime, сериал про эксперименты над сознанием. И самой впечатляющей статьей расходов там был вовсе не гонорар Джулии Робертс (она сыграла главную роль), а оплата дрессированного пеликана в кадре — чтобы заснять птицу, авторы потратили около 50 тысяч долларов. «Briarpatch» — новый проект Эсмейла, где он продолжает трудоустраивать животных. Тут резвится целый зоопарк, причем буквально — по маленькому техасскому городку бродят сбежавшие из клеток животные, когда здесь появляется следователь из Вашингтона Аллегра Дилл. Мисс Дилл приехала, чтобы выяснить, кто убил ее младшую сестру, но первым делом она, конечно, погладит жирафа. Значит ли это хоть что-нибудь для сюжета — предстоит выяснить. А пока понятно лишь то, что «Briarpatch» вдохновляется черным криминальным юмором «Fargo».

Сериал задуман в формате антологии, с новой историей в каждом сезоне. Первый сезон «Briarpatch» основан на романе американского писателя Росса Томаса с тем же названием. Сериал придумал Энди Гринвальд, сценарист «Legion». В главной роли — Розарио Доусон («Город грехов», «Daredevil»). В шоу также заняты Ким Диккенс («Fear the Walking Dead») и Эдвард Эснер, обладатель пяти (!) «Золотых глобусов», — он, в частности, озвучивал старика Карла в мультфильме «Вверх». Первые две серии «Briarpatch» показали на кинофестивале в Торонто в прошлом году.





Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU