Василий Гатов об анатомии постправды

Как вы помните, Гете-институт в Москве в партнерстве с Кольтой и при поддержке Евросоюза в течение последних двух лет делает большой образовательный проект о медиаграмотности «The Earth Is Flat — Как читать медиа?».

В проекте есть воркшопы с подростками и учителями по всей России, открытые лекции в городах, мультсериал об отцах и детях в мире новых медиа, документальный сериал о кибербуллинге «Пока есть связь» и еще много всего.

Почти год назад проект записал видеобеседы — по сути, лекции — с легендарными экспертами по медиа. До сих пор эти записи демонстрировались только в закрытом режиме — в университетах. Там же они обсуждались со студентами.

В условиях карантина мы решили обнародовать их для всех. С недельным шагом лекции будут появляться на Кольте. Некоторые можно будет обсудить с их авторами.

Впереди — лекции Льва Мановича о новых медиа, Андрея Себранта об искусственном интеллекте и Герта Ловинка о диджитализации реальности.

Цикл начинается с Василия Гатова, старшего научного сотрудника Анненбергской школы коммуникаций и журналистики в Университете Южной Калифорнии. Речь пойдет о феномене постправды, о том, какое влияние он оказывает на поведение людей, о том, чем отличаются друг от друга «сильные» и «слабые» методы воздействия медиа на потребителя и почему верифицировать все невозможно.

Обсудить лекцию вы сможете в формате Zoom-конференции с самим Гатовым в этот четверг, 2 апреля, в 20:00 по Москве. Для этого нужно просто зарегистрироваться вот здесь.

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