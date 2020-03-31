Василий Гатов об анатомии постправды

Он остался в ХХ веке
На 87-м году жизни в своем поместье под Краковом умер Кшиштоф Пендерецкий31 марта 2020373
Как вы помните, Гете-институт в Москве в партнерстве с Кольтой и при поддержке Евросоюза в течение последних двух лет делает большой образовательный проект о медиаграмотности «The Earth Is Flat — Как читать медиа?».
В проекте есть воркшопы с подростками и учителями по всей России, открытые лекции в городах, мультсериал об отцах и детях в мире новых медиа, документальный сериал о кибербуллинге «Пока есть связь» и еще много всего.
Почти год назад проект записал видеобеседы — по сути, лекции — с легендарными экспертами по медиа. До сих пор эти записи демонстрировались только в закрытом режиме — в университетах. Там же они обсуждались со студентами.
В условиях карантина мы решили обнародовать их для всех. С недельным шагом лекции будут появляться на Кольте. Некоторые можно будет обсудить с их авторами.
Впереди — лекции Льва Мановича о новых медиа, Андрея Себранта об искусственном интеллекте и Герта Ловинка о диджитализации реальности.
Цикл начинается с Василия Гатова, старшего научного сотрудника Анненбергской школы коммуникаций и журналистики в Университете Южной Калифорнии. Речь пойдет о феномене постправды, о том, какое влияние он оказывает на поведение людей, о том, чем отличаются друг от друга «сильные» и «слабые» методы воздействия медиа на потребителя и почему верифицировать все невозможно.
Обсудить лекцию вы сможете в формате Zoom-конференции с самим Гатовым в этот четверг, 2 апреля, в 20:00 по Москве. Для этого нужно просто зарегистрироваться вот здесь.
И следите за нашими будущими анонсами!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
COLTA.RU отмечает пятилетие. Вспоминаем наши ошибки, достижения и медиаскандалы в этом не совсем серьезном тесте
17:00Открытое письмо Союза креативных кластеров правительству Москвы
16:18Журналисты «Ведомостей» просят заменить главреда
15:15«ВКонтакте» и «Одноклассники» показывают спектакли и концерты Мариинки
14:01InLiberty запускает онлайн-курс, посвященный фандрайзингу в культурных проектах
13:15Российские независимые музыканты записали сборник «Не выходя из дома»Все новости
На 87-м году жизни в своем поместье под Краковом умер Кшиштоф Пендерецкий31 марта 2020373
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть II31 марта 2020282
«Фиделио» из Милана, «Тристан и Изольда» из Рима и виртуальная экскурсия по Пермскому театру оперы и балета31 марта 20201314
К 70-летию Ивана Ахметьева31 марта 2020796
Рок-н-ролл, виски, опасные красотки и немного слез в песнях таинственного музыканта из Минска30 марта 20201092
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть I30 марта 2020989
Об одном эпизоде из биографии Эдуарда Лимонова30 марта 20204169
Завершение «Недели Вагнера» в Мет, прямая трансляция из Баварской оперы, «Лебединое озеро» Нуреева, «Царская невеста» Чернякова30 марта 20203261
Аттракцион невиданной щедрости27 марта 20207797
Мария Нестеренко о женском в литературе и издательском процессе27 марта 20202203
День театра27 марта 20203480
«Мы не победим»: нет, этот клип не про жизнь в реалиях пандемии26 марта 20202227